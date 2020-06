Η έκλειψη ξεκίνησε να είναι ορατή στην Ελλάδα από τις οκτώ το πρωί, με την κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα είναι μεγαλύτερη στα νότια και στα ανατολικά της χώρας. Από την Αθήνα, η έναρξη της μερικής έκλειψης έγινε στις 7:48, έφτασε στην κορύφωση στις 8:28 και ολοκληρώθηκε στις 9:11. Το “Δαχτυλίδι της Φωτιάς” συμβαίνει όταν η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να καλύψει τελείως τον δίσκο του Ήλιου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φωτεινός δακτύλιος γύρω από το φεγγάρι.

Η έκλειψη από τις Μυκήνες (Eurokinissi)

Σημειώνεται πως η έκλειψη είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να παρατηρούμε μόνο με ειδικά γυαλιά και όχι απευθείας, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.

Παρακολουθήστε ζωντανά την έκλειψη ανά τον κόσμο

Εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες που μοιράζονται οι χρήστες στο Twitter

You may reset now 2020 #SolarEclipse2020 #solareclipse pic.twitter.com/Yyzprfo5aj

— Λ l (@ALJVD1) June 21, 2020