Οι αρχικές έρευνες οδηγούσαν στο ελπιδοφόρο συμπέρασμα ότι ο νέος κορονοϊός δεν θα μεταλλασσόταν τόσο γρήγορα όπως ο ιός της γρίπης. Παρά ταύτα, η μεγάλη διασπορά του, σε όλο τον πλανήτη, φαίνεται να επιταχύνει τη διαδικασία. Οι ειδικοί ταυτοποίησαν πρόσφατα μια μετάλλαξη του κορονοϊού που ονομάστηκε D614G και η οποία φαίνεται να είναι 10 φορές πιο μεταδοτική από την αρχική… «έκδοση» του κορονοϊού

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετάλλαξη του κορονοϊού φέρει την ονομασία D614G, έχει εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου -και στην Ευρώπη- και πλέον καταγράφηκε και στη Μαλαισία. Το νέο στέλεχος του κορονοϊού διαγνώστηκε σε τρία άτομα από μια σειρά 45 κρουσμάτων που ξεκίνησαν από έναν ιδιοκτήτη εστιατορίου ο οποίος επέστρεψε από την Ινδία (στη Μαλαισία) και έσπασε την καραντίνα των 14 ημερών. Ο εν λόγω άνδρας συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε μηνών. Το Bloomberg επισημαίνει ότι το ίδιο στέλεχος του κορονοϊού εντοπίστηκε και σε ανθρώπους που γύρισαν στη Μαλαισία μετά από επίσκεψη στις Φιλιππίνες. Ο γενικός διοικητής του τομέα της Υγείας στη Μαλαισία, Νουρ Χισάμ Αμπντουλάχ, δήλωσε ότι η ανακάλυψη του νέου στελέχους μπορεί να σημαίνει ότι οι τρέχουσες έρευνες για τα εμβόλια μπορεί να έχουν κενά και αποδειχθούν αναποτελεσματικές απέναντι στον ιό.

D614G simply means a #SARSCoV2 mutation that changes the amino acid at position 614, from D (aspartic acid) to G (glycine) — so, D-614-G

Virus mutates all the time, and rapidly. Most mutations are unnoticeable, but D614G is important – because it 'spike protein' mutation pic.twitter.com/qN75VsNrxZ

— 𝙆𝙀𝙉 👨‍🌾👨‍🏫 (@ruffleseed) August 16, 2020