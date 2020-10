Την άποψή του για τη πανδημία του κορονοϊού εξέφρασε ο ιδρυτής του SpaceX, Έλον Μασκ, καλεσμένος σε podcast της Kara Swisher των New York Times «Sway». Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος και μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε: «δεν πιστεύω πια στην ανθρωπότητα». Μάλιστα, δεν παρέλειψε να χαρακτήρισε «μπουμπούνα» τον Μπιλ Γκέιτς.

Ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του θα κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ακόμα κι αν ήταν άμεσα διαθέσιμο. Ο 49χρονος είπε τα παραπάνω κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του.

On his ⁦@neuralink⁩ chip ⁦@elonmusk⁩ wants to make sure you have the latest version: “I think it’s going to be, actually be important to be able to have the upgrade. I mean, you, you wouldn’t want an iPhone 1 stuck in your head, you know.”

