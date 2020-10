Απονεμήθηκε σήμερα, Δευτέρα 5/10, το Νόμπελ Ιατρικής για το 2020 σε τρεις επιστήμονες, για τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της ασθένειας της Ηπατίτιδας C. Ο λόγος για τον Βρετανό Μάικλ Χάφτον και τους Αμερικανούς Χάρβεϊ Άλτερ και Τσαρλς Ράις.

Κάθε χρόνο, περίπου 400.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της Ηπατίτιδας C. Οι Νομπελίστες, πλέον, Χάρβεϊ Άλτερ, Μάικλ Χάφτον και Τσαρλς Ράις, έκαναν σημαντικές ανακαλύψεις, οι οποίες και βοήθησαν στον εντοπισμό του ιού της ηπατίτιδας C. Οι έρευνες αποκάλυψαν, μάλιστα, και τις αιτίες της χρόνιας ηπατίτιδας, ενώ οδήγησαν στην ανακάλυψη αιματολογικής εξέτασης. Ακόμη, προχώρησαν στην φαρμακευτική θεραπεία για την καταπολέμηση της εν λόγω ασθένειας.

Ο Χάρβεϊ Άλτερ, αφιέρωσε το επιστημονικό του έργο σε μελέτες για την ασθένεια, που σχετίζεται με μεταγγίσεις αίματος. Κατάφερε, λοιπόν, να εντοπίσει ότι ένας συγκεκριμένος ιός, αυτός της Ηπατίτιδας C, προκαλούσε στους αιματομεταγγιζόμενους ασθενείς, χρόνια ηπατίτιδα.

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Χάφτον, χρησιμοποίησε μια στρατηγική απομόνωσης του γονιδιώματος του ιού, ενώ ο Τσαρλς Ράις, απέδειξε μέσω ερευνών ότι, ο εν λόγω ιός, μπορεί να προκαλέσει μόνος του ηπατίτιδα.

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020