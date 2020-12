Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook Messenger, με πολλές αναφορές για αδυναμία αποστολής και λήψης μηνυμάτων στο Messenger. Το πρόβλημα προς το παρόν εντοπίζεται σε εκδόσεις Android και Web. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή αδυνατεί να υποστηρίξει το άνοιγμα του ιστορικού των μηνυμάτων, εμφανίζοντας μια κενή σελίδα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Mirror Tech, οι χρήστες που αντιμετωπίζουν το εν λόγω πρόβλημα βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και στις Φιλιππίνες και την Αυστραλία, με το 80% να αναφέρει αδυναμία ανταλλαγής μηνυμάτων στο chat, και ένα 20% αδυναμία σύνδεσης στην εφαρμογή. Οι λήψεις αναφορών ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης 10/12, και με το πέρασμα των ωρών πληθαίνουν. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες έχουν αναφέρει παρόμοια προβλήματα σύνδεσης και στο Instagram.

Facebook Messenger is down as app crashes for users across UK and Europe https://t.co/xi1QNGe1ym

— Mirror Tech (@MirrorTech) December 10, 2020