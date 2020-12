Οι ΗΠΑ, προσφέρουν τη δυνατότητα συμπαραγωγής των τριών εξ’ αυτών στα αμερικανικής ιδιοκτησίας Onex Shipyards, στη Σύρο προκειμένου να πείσουν την Ελλάδα να αγοράσει τα πλοία από τις ΗΠΑ.

Το άρθρο περιλαμβάνει σχετικές δηλώσεις του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου συνέδριου της Ένωσης Αμερικανικού Στρατού (Association of the U.S. Army).

Ακόμα δεν είναι σαφές ποια φρεγάτα προτείνουν οι ΗΠΑ, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της και τι οπλισμό θα φέρει. Μία ενδεχόμενη επιλογή μπορεί να είναι μία φρεγάτα αντίστοιχη εκείνης της Lockheed Martin (Multi-Mission Surface Combatant) που κατασκευάζεται σήμερα στο ναυπηγείο Marinette Marine της Fincantieri για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να εκσυγχρονιστούν τέσσερις φρεγάτες της κατηγορίας Oliver Hazzard Perry που βρίσκονται σήμερα παροπλισμένες. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ με ανακοίνωσή του έχει αρνηθεί να σχολιάσει σχετικά, λέγοντας ότι:“Το Πολεμικό Ναυτικό δεν σχολιάζει τις προκαταρκτικές συζητήσεις με ξένες κυβερνήσεις» προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επίσημη προσφορά της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Εξωτερικών Στρατιωτικών Πωλήσεων θα γίνει ύστερα από την αναγκαία ενημέρωση του Κογκρέσου.

Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να πωλήσουν αμερικανικά αμυντικά προϊόντα στην Ελλάδα καθώς η χώρα προσπαθεί να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, έτσι όπως ανακοίνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα βρίσκεται επί του παρόντος εν μέσω εντάσεων με τη σύμμαχο της στο ΝΑΤΟ, Τουρκία, για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία οδήγησε και τις δύο χώρες να αναπτύξουν πολεμικά σκάφη στην περιοχή και να πραγματοποιήσουν ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας τους» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Οι ΗΠΑ δεν είναι οι μόνες που προσπαθούν να πουλήσουν φρεγάτες στην Ελλάδα. Και η Γαλλία βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ελλάδα για την πώληση των φρεγατών Belharra.

πηγή: Valerie Insinna, David B. Larter, στην ιστοσελίδα DefenseNews – US pitches Greece on a frigate co-production deal

