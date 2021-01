Ο Ηλίας Ψυρούκης, ένας 25χρονος Μυτιληνιός νέος επιστήμονας, ασχολούμενος με την καινοτομία στον τομέα του Διαστήματος επιλέχθηκε με 23 ακόμα άλλους νέους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο από το περιοδικό National Geographic, ως ένας «νέος εξερευνητής του κόσμου», ως ένας National Geographic Young Explorer.

«Ο Ηλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του National Geographic, «είναι πλέον μέρος της #GenGeo, μιας παγκόσμιας κοινότητας νέων με ενσυναίσθηση, επιμονή, πάθος και με μια ακόρεστη προσπάθεια για αναζήτηση λύσεων που θα οικοδομήσουν ένα βιώσιμο μέλλον και έναν υγιή πλανήτη. Αυτή είναι η γενιά που οδηγεί την πρόοδο και κινητοποιεί τους συνομηλίκους της για να κάνει τη διαφορά στις κοινότητές τους. Δε διεκδικούν μόνο μια θέση στο τραπέζι, αλλά ζητούν να προστεθούν ακόμη περισσότερες καρέκλες για τους νέους».

We’re thrilled to announce our fall 2020 cohort of Young Explorers! 🎉

This talented group is shaping conversations, inspiring action, and making an impact in their communities. Help us celebrate the newest #GenGeo leaders: https://t.co/cbiS1vrqfM pic.twitter.com/7UL9Nn6DlM

— Nat Geo Education (@NatGeoEducation) January 26, 2021