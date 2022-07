Συγκεκριμένα το Twitter αφαιρεί περισσότερους από 1 εκατομμύριο spam λογαριασμούς κάθε ημέρα, όπως δήλωσαν την Πέμπτη (07/07) στελέχη του σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο προσπάθειας να μειωθούν σημαντικά τα επιβλαβή αυτοματοποιημένα bots, καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Έλον Μασκ, ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες από την εταιρεία με σκοπό την εξαγορά της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς ακόμα και γνωστοί επιχειρηματίες στην παγκόσμια ψηφιακή αγορά δημοσιεύουν στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν ότι οι αριθμοί στο Twitter φουσκώνουν από τα τρολς!

In lieu of @ElonMusk walking away from @Twitter‘s transaction, my team did an analysis on Twitter’s user base as of this morning. The last two stats are the most “telling.” pic.twitter.com/oKlJB5GDpT

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) July 9, 2022