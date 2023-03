NASA: Η προσέγγιση ενός αστεροειδούς αυτού του μεγέθους συμβαίνει μια φορά κάθε δεκαετία.

Ο αστεροειδής «2023 DZ2» που θα περάσει το Σάββατο σε μικρή απόσταση από τη Γη, έχει διάμετρο περίπου 55 μέτρων, κινείται με ταχύτητα 37 χλμ/δευτερόλεπτο.

Η απόσταση που θα πλησιάσει τη Γη είναι 160.000 χιλιόμετρα, όπως ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Πλανητικής Άμυνας της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA).

Αν και η NASA τονίζει πως τέτοια φαινόμενα δεν είναι σπάνια, η προσέγγιση ενός αστεροειδούς αυτού του μεγέθους συμβαίνει μια φορά κάθε δεκαετία.

Επιπλέον προσθέτει ότι το Διεθνές Δίκτυο Προειδοποίησης για Αστεροειδείς θα έχει την ευκαιρία να αναλύσει τα δεδομένα από την προσέγγιση του «2023 DZ2» για να βελτιώσει το πρόγραμμα πλανητικής άμυνας με σκοπό την αντιμετώπιση ενδεχόμενης απειλής στο μέλλον.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023