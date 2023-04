Το Twitter Circles, η λειτουργία του Twitter που επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν αναρτήσεις σε μια μικρότερη ομάδα φίλων, επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δει ιδιωτικές αναρτήσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BuzzFeed και αρκετών χρηστών της πλατφόρμας.

«Το Twitter Circles έχει πρόβλημα» έγραψε στο Twitter η συγγραφέας Abraham Josephine Riesman, η οποία ανακάλυψε ότι οι γυμνές φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο Twitter Circle είχαν διαρρεύσει. «Ανέβασα μια γυμνή φωτογραφία στα Circles χθες και είδα ότι άρεσε σε κάποιον που δεν ακολουθώ».

Aaaaand Twitter Circles is broken. I posted a nude to Circles yesterday and some (perfectly nice!) rando who I don’t follow just liked it. Delete your Circles Nudes!!!

— Abraham Josephine “Josie” “No Check” Riesman (@abrahamjoseph) April 7, 2023