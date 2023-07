Twitter: Ο Ίλον Μασκ έκανε τη μεγάλη αλλαγή στο λογότυπο, καταργώντας το περίφημο μπλε πουλί που αποτέλεσε το χαρακτηριστικό στοιχείο της πλατφόρμας από την ίδρυσή της.

«Και σύντομα θα πρέπει να αποχαιρετίσουμε το λογότυπο του Twitter, σταδιακά, όλα τα πουλιά», είχε αναφέρει χθες, Κυριακή (23/7) σε ανάρτησή του ο κροίσος της τεχνολογίας.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023