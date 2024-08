«Τελευταία της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Ή θα τα καταφέρει ή θα αποχωρήσει»

🚨Ioannidis pede o lider do Panathinaikos, Giannis Alafouzos para viabilizar a sua saida para o Sporting.



➡️Presidente dos Gregos tem sido o principal Entrave à conclusão do negócio.



➡️Sporting não desiste e vai voltar a carga mas so depois da Liga Europa



➡️Ultima oferta dos… pic.twitter.com/1FmHLbKa4O