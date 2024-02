Tesla: Τα Σουηδικά συνδικάτα συνεχίζουν την απεργία

Συνεχίζεται για τέταρτο μήνα η απεργία/αποκλεισμός της Tesla στη Σουηδία.



Αυτή τη φορά το Σουηδικό συνδικάτο IF Metal κάνει ένα βήμα πίσω και ως ένδειξη καλής θέλησης ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει προσωρινά ορισμένες επισκευές αυτοκινήτων Tesla, καθώς η απεργία για την άρνηση της αυτοκινητοβιομηχανίας να υπογράψει συλλογική μισθολογική σύμβαση συνεχίζεται.

Η Σουηδική απεργία, που ξεκίνησε από το συνδικάτο εργατών μετάλλου, ξεκίνησε στις 27 Οκτωβρίου όταν περίπου 130 μηχανικοί σε 10 συνεργεία επισκευής Tesla σε επτά πόλεις αποχώρησαν από τη δουλειά τους.

Στη συνέχεια, η IF Metall επέκτεινε την απεργία, η οποία από τότε εξελίχθηκε σε μια μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ της Tesla και σχεδόν δώδεκα συνδικάτων που επιδιώκουν να προστατεύσουν το μοντέλο εργασίας της χώρας. Μαζί τους είναι οι εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία, οι λιμενεργάτες ενώ η κίνηση εξαπλώθηκε ακόμη και στις γειτονικές σκανδιναβικές χώρες.

«Καθώς η σύγκρουση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, η IF Metall προσφέρει τώρα μια προσωρινή εξαίρεση. Θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες της Tesla που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτήν», ανέφερε η IF Metall σε δήλωση της, τονίζοντας ότι η Tesla εξακολουθεί να αρνείται να υπογράψει συλλογική μισθολογική σύμβαση.

Οι διαπραγματεύσεις ανά τομέα με τα συνδικάτα και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν τη βάση του μοντέλου της σκανδιναβικής αγοράς εργασίας και εγγυώνται τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Καλύπτουν σχεδόν το 90% όλων των εργαζομένων στη Σουηδία και το 80% στη Δανία.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους υπαλλήλους της Tesla στη Σουηδία είναι μέλη του συνδικάτου, δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις συλλογικές συμβάσεις διαπραγμάτευσης εάν η Tesla δεν τις υπογράψει. Από την άλλη πλευρά ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έχει απορρίψει εδώ και καιρό τις εκκλήσεις να επιτραπεί στους 127.000 υπαλλήλους της εταιρείας σε όλο τον κόσμο να συνδικαλιστούν.

Η εξαίρεση για να επιτρέπονται οι επισκευές θα ισχύει από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου και ισχύει μόνο για τα μοντέλα της Tesla, που βρίσκονται σε ακινησία, δήλωσαν οι εκπρόσωποι της IF Metall. Επιπλέον η κίνηση αυτή, θα ισχύει μόνο για συνεργεία επισκευής που εξυπηρετούν πολλές μάρκες και όχι για τα κύρια συνεργεία Tesla, ενώ θα καλύπτει μόνο παλαιότερα αυτοκίνητα και όχι εκείνα που χρειάζονται επισκευές βάσει εγγύησης της Tesla.