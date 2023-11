Θεσσαλονίκη: Αυλαία για το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου με Μπελούτσι και Αλεξίου

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τα φώτα της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής πέφτουν στη «νύμφη του Θερμαϊκού».

Με ενδιαφέρουσες ταινίες και θεματικά αφιερώματα, σπουδαία ονόματα και λαμπερές παρουσίες, μεγάλα βραβεία και πρωτότυπες εκθέσεις, masterclasses και συζητήσεις για θέματα που αφορούν στον κλάδο, θα κυλήσουν οι επόμενες δέκα μέρες.



Διακόσιες εβδομήντα ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους θα προβληθούν συνολικά στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας στην πλατεία Αριστοτέλους, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές στο Λιμάνι, αλλά και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν, στην οδό Φιλικής Εταιρείας.

Παράλληλα, 79 ταινίες θα είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Οι φυσικοί χώροι του Φεστιβάλ και αυτοί που φιλοξενούν δράσεις του, τα συνεργαζόμενα εστιατόρια και καφέ - μπαρ και πολλά άλλα σημεία της πόλης θα γεμίσουν με τα χρώματα της φετινής διοργάνωσης, δίνοντας στην πόλη ένταση, κίνηση και ζωντάνια.

Η Μόνικα Μπελούτσι στο ...κόκκινο χαλί του Ολύμπιον

Ανάμεσα στους εκατοντάδες καλεσμένους της φετινής διοργάνωσης είναι η Μόνικα Μπελούτσι, που θα βρεθεί για σχεδόν δύο 24ωρα στη Θεσσαλονίκη δίνοντας ξεχωριστή λάμψη στη διοργάνωση.

Η Ιταλίδα σταρ του σινεμά με τους τολμηρούς και πολυδιάστατους ρόλους στη σπουδαία κινηματογραφική της καριέρα στο Χόλιγουντ αλλά και το ευρωπαϊκό σινεμά, που αποτελεί σημείο αναφοράς στον κόσμο της μόδας και διαχρονικό σύμβολο ομορφιάς και γοητείας, θα είναι παρούσα την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στο Ολύμπιον, στην προβολή της ταινίας Μαλένα (2000) του Τζουζέπε Τορνατόρε, όπου πρωταγωνίστησε. Εκεί, θα βραβευτεί με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς της στο σινεμά.

Η εκθαμβωτική Μπελούτσι θα έχει την ευκαιρία να θυμηθεί και το θεατρικό της ντεμπούτο που πραγματοποίησε το 2019, στην παράσταση Maria Callas: Letters and Memoirs, όπου ερμήνευσε σε μονόλογο αποσπάσματα από επιστολές της Μαρίας Κάλλας.

Το υβριδικό φιλμ Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις των Τομ Βολφ και Γιάννη Δημολίτσα, θα προβληθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο Ολύμπιον, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Έτος Μαρία Κάλλας, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση της κορυφαίας σοπράνο.

Ο Αλεξάντερ Πέιν φέρνει στη Θεσσαλονίκη τα ...παιδιά του χειμώνα

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί επίσης ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος Αλεξάντερ Πέιν.

Ο αγαπημένος φίλος του Φεστιβάλ και του ελληνικού κοινού, θα παρουσιάσει στο Φεστιβάλ τη νέα του ταινία Τα παιδιά του χειμώνα/The Holdovers, η οποία έχει προβληθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές.



Αντλώντας υφολογικά και αισθητικά στοιχεία από το αμερικανικό σινεμά των 70s, ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης, ξεδιπλώνει μια ιστορία συμφιλίωσης και συνύπαρξης, η οποία ισορροπεί υποδειγματικά ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία, υπενθυμίζοντάς μας ότι η επαφή και η λύτρωση μπορούν να φυτρώσουν ακόμη και στο πιο άγονο έδαφος, τις πιο ανύποπτες στιγμές.

Η συγκεκριμένη ταινία, μάλιστα, θα προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 25 Ιανουαρίου 2024, από την Tanweer.

Χρυσός Αλέξανδρος και αφιέρωμα στον ανανεωτή της ελληνικής κωμωδίας Νίκο Περάκη

Τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο θα λάβει επίσης μια από τις πιο ξεχωριστές και τολμηρές φωνές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, ο Νίκος Περάκης, για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της καθολικά προσβάσιμης προβολής της ταινίας Βίος + πολιτεία, ενώ την απονομή θα κάνει ο σπουδαίος Γερμανός σκηνοθέτης -και παλιός συνεργάτης του Έλληνα δημιουργού, Φόλκερ Σλέντορφ.



Επιπλέον, το Φεστιβάλ διοργανώνει ένα αφιέρωμα που περιλαμβάνει πέντε ταινίες που αναδεικνύουν το σπουδαίο του έργο, τόσο ως σκηνοθέτη όσο και ως production designer και φέρνει στο προσκήνιο τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από το προσωπικό του σύμπαν, όπως η υπόγεια ειρωνεία, οι κωμικοτραγικές καταστάσεις και οι αποπροσανατολισμένοι ήρωες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα πνιγηρό περιβάλλον.



Μάλιστα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου & Τηλεόρασης (EMEKT) του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ θα διοργανώσει στις 9 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, ημερίδα με τίτλο «Success Story ή 'Αρπα Colla: Η Ελλάδα του Νίκου Περάκη», στην οποία θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Τα μυστικά του Game of Thrones αποκαλύπτει ο Τζέρεμι Ποντέσουα

Τη λίστα των σταρς συμπληρώνει ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών παγκοσμίως (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά) Τζέρεμι Ποντέσουα, ο οποίος θα δώσει ένα συναρπαστικό masterclass.



Στο πλαίσιο του αφιερώματος του Φεστιβάλ, με τίτλο Storytelling, θα μοιραστεί τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τα μυστικά του, που στόχο έχουν να δημιουργήσουν μια γέφυρα ανάμεσα στο κινηματογραφικό και το τηλεοπτικό σενάριο.



Το Masterclass, με τίτλο «Από το Six Feet Under στην κορυφή: Η εξέλιξη της σύγχρονης τηλεόρασης», θα δοθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 10:30 στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.

Με Ambassador τη Χ. Αλεξίου η Αγορά του 64ου ΦΚΘ

Ακόμα πιο δυναμική επιστρέφει φέτος η Αγορά του Φεστιβάλ, η οποία προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, σε ολόκληρο το πεδίο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ είναι φέτος η σπουδαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου, η οποία, αφού κατέκτησε την κορυφή του ελληνικού τραγουδιού, τα τελευταία χρόνια μας εντυπωσιάζει με τις ερμηνείες της στο θέατρο και στην τηλεόραση.

Με άρωμα από ...Κάννες οι ταινίες έναρξης και λήξης

Δύο ταινίες από Γαλλία και Φινλανδία, που είναι οι επίσημες υποβολές των χωρών τους για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, είναι αυτές που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη και τη λήξη της φετινής διοργάνωσης.

Στις 7 το απόγευμα, η αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει με την ταινία Στη φωτιά του Γαλλο-βιετναμέζου σκηνοθέτη Τραν Αν Χουνγκ, η οποία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Πρωταγωνιστεί η κορυφαία ηθοποιός του σύγχρονου γαλλικού σινεμά Ζιλιέτ Μπινός, σε ένα φιλμ που συνδυάζει το ρομαντικό δράμα με την ταινία εποχής, σε μια γαστρονομική ιστορία έρωτα που αποθεώνει την υψηλή τέχνη της μαγειρικής, αναζητώντας τα μυστικά συστατικά της αγάπης και της ανθρώπινης επαφής.

Η ταινία «Στη φωτιά» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Rosebud, 21 στις 9 Νοεμβρίου.



Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου με την προβολή της ταινίας Πεσμένα Φύλλα του Φινλανδού δημιουργού Άκι Καουρισμάκι, η οποία απέσπασε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες.

Πρόκειται για μια γλυκιά ιστορία αγάπης, ελπίδας, αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης, βγαλμένη από τον τρυφερό και αντισυμβατικό κόσμο του μεγάλου ουμανιστή του σινεμά και αγαπημένου του ελληνικού κοινού.

Το σινεμά του Άκι Καουρισμάκι, με τα νυχτερινά αστικά τοπία και τις «ξεκούρδιστες» μουσικές, το ιδιόρρυθμο σκανδιναβικό χιούμορ, τον απολαυστικό αυτοσαρκασμό, τους αλλοπρόσαλλους ήρωες που ψάχνουν αμήχανα την ανθρώπινη ζεστασιά και επαφή, είναι το ιδανικό φινάλε για την κινηματογραφική γιορτή του Νοεμβρίου.



Η ταινία Πεσμένα Φύλλα θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από το Cinobo στις 7 Δεκεμβρίου.

Με ...φαντάσματα το μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ

Ορατά και αόρατα, τρομακτικά και οικεία, πραγματικά ή αλληγορικά, τα Φαντάσματα είναι αυτά που θα πρωταγωνιστήσουν στο μεγάλο αφιέρωμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο εξερευνά τους βαθύτερους συμβολισμούς και τις κρυμμένες αλληγορίες πίσω από την απεικόνιση των φαντασμάτων στον κινηματογράφο.



Το αφιέρωμα επιμελείται ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και διεθνούς φήμης κριτικός κινηματογράφου Ντένις Λιμ ως guest curator, και περιλαμβάνει 33 μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες - διαμάντια του παγκόσμιου σινεμά.



Επιπλέον, το αφιέρωμα εμπνέει και τη μεγάλη έκθεση του Φεστιβάλ με τίτλο «Φ ΝΤΑΣΜ ΤΑ», η οποία φιλοξενεί έργα των σπουδαίων Ελλήνων εικαστικών Νίκου Κεσσανλή, Βλάση Κανιάρη, Σίλειας Δασκοπούλου και Ιάσονα Μολφέση, οι οποίοι επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή τέχνη στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Glass House (Προβλήτα 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης), με δωρεάν είσοδο για το κοινό στη διάρκεια του 64ου Φεστιβάλ.

Φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου και διεθνές πρόγραμμα

Τριάντα πέντε ταινίες μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους, αποτελούν το ελληνικό πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Είκοσι τρεις από αυτές θα είναι σε πρώτη προβολή, στην «Επίσημη πρώτη» και στο «Ξεπερνώντας τα σύνορα». Επτά ελληνικές ταινίες συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ.



Μία ειδική προβολή στη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου διοργανώνουν το Φεστιβάλ και η Finos Film την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στις 17:15. Πρόκειται για Το παρελθόν μιας γυναίκας του Γιάννη Δαλιανίδη, μια ταινία που σπάνια προβάλλεται στη μικρή οθόνη.



Επίσης, όπως κάθε χρόνο, θα παρουσιαστούν οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.



Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.

Αφιέρωμα στον Τάκη Κανελλόπουλο

Η μοναδική, ποιητική κινηματογραφική ματιά του σπουδαίου σκηνοθέτη Τάκη Κανελλόπουλου ξεδιπλώνεται στο μεγάλο αφιέρωμα που διοργανώνει το Φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει εννέα ταινίες του Θεσσαλονικιού δημιουργού.



Στο πλαίσιο του αφιερώματος, ο πολυβραβευμένος ιστορικός και συγγραφέας Μαρκ Μαζάουερ, διευθυντής της Πρωτοβουλίας για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNFPHI) του Πανεπιστημίου Columbia θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή συζήτηση μετά την προβολή της ταινίας Ουρανός. Η συζήτηση θα μεταδοθεί με live streaming από τα social media του Φεστιβάλ και του SNFPHI.



Στο μεταξύ, μία πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση, με τίτλο «Τάκης Κανελλόπουλος: Ονειρεύομαι μια εκδρομή», μεταμορφώνει το κτίριο του Δυτικού Φυλακίου Εισόδου της Πύλης 1 του Λιμανιού σε μια οπτικοακουστική κάψουλα που κλείνει μέσα της τις εμμονές, τη ανθρωπο-γεωγραφία και όλα τα σύμβολα που έκαναν τον Τάκη Κανελλόπουλο μια από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές στο ελληνικό σινεμά.

Το Φεστιβάλ τιμά τη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις, τιμά τη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου, που διετέλεσε διευθυντής του Φεστιβάλ από το 1991 έως το 2005, έδωσε νέα πνοή και διεύρυνε τους διεθνείς ορίζοντες του θεσμού, κάνοντας πραγματικότητα τη διεθνοποίηση του Φεστιβάλ.



Μεταξύ αυτών, μετονομάζει τον Χρυσό Αλέξανδρο του ενισχυμένου και διευρυμένου τμήματος Meet the Neighbors+ σε «Χρυσός Αλέξανδρος - Μισέλ Δημόπουλος», διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 18:00, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, ειδική προβολή της ταινίας Το πνεύμα του Μελισσιού του Βίκτορ Ερίθε, αγαπημένου δημιουργού του Μισέλ Δημόπουλου.

Επίσης, αφιερώνει εξ ολοκλήρου το τεύχος του περιοδικού του Φεστιβάλ, Πρώτο Πλάνο, στον ίδιο και στα κείμενά του.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr.