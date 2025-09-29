Breaking news icon BREAKING
Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Τι αλλάζει σε γέφυρα του Περιφερειακού

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων – Η σχετική ανακοίνωση

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα σε γέφυρα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, από τις 10:00 θα τεθεί σε εφαρμογή νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή της άνω διάβασης του ανισόπεδου κόμβου της Πυλαίας (Τζ.Κένεντυ). Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα με κατεύθυνση από το Πανόραμα προς την Πυλαία θα διεξάγεται με μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News

