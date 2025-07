Θρίαμβος για την Kia στα βραβεία Red Dot: Design Concept 2025

Η Kia έλαβε πέντε διακρίσεις στα βραβεία Red Dot: Design Concept 2025, υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της μάρκας στον καινοτόμο και βιώσιμο σχεδιασμό. Το πρωτότυπο PV5 WKNDR κέρδισε την υψηλότερη διάκριση του διαγωνισμού, το βραβείο «Best of the Best», ενώ τα πρωτότυπα PV1, PV5, PV7 και EV2 αναγνωρίστηκαν ως νικητές στην κατηγορία Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες.

«Η κατάκτηση πέντε βραβείων Red Dot Design Concept, συμπεριλαμβανομένου του Best of the Best, είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους εμάς στην Kia. Η αναγνώριση από έναν από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο είναι ένα υπέροχο επίτευγμα και αντικατοπτρίζει την προσεγμένη καινοτομία και αφοσίωση που επενδύουμε σε κάθε μοντέλο που σχεδιάζουμε. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική καθώς διαμορφώνουμε το μέλλον της βιώσιμης και προσβάσιμης κινητικότητας». Δήλωσε ο Karim Habib, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Παγκόσμιου Σχεδιασμού της Kia.

Kia PV5 WKNDR Concept – Πρωτοπορώντας σε έναν ηλεκτρικό και περιπετειώδη τρόπο ζωής

Το Kia PV5 WKNDR Concept είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με περιπετειώδες στυλ βασισμένο σε Platform Beyond Vehicle (PBV), το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Έκθεση SEMA 2024. Σχεδιασμένο για απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ αστικών δρόμων και ανώμαλου εδάφους, προσφέρει μια τολμηρή νέα λύση βιώσιμου τρόπου μετακίνησης.

Οι βελτιώσεις εκτός δρόμου και ένα καινοτόμο εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης – το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί ως κινητή κουζίνα – καθιστούν το PV5 WKNDR Concept ιδανικό για περιπέτειες εκτός πόλης. Το εξαιρετικά προσαρμόσιμο αρθρωτό εσωτερικό του μπορεί επίσης εύκολα να προσαρμοστεί για να μεγιστοποιήσει τόσο το χώρο όσο και τη λειτουργικότητα. Αυτόνομη ενέργεια παράγεται μέσω ενσωματωμένων ηλιακών πάνελ και υδροστροβιλισμού, ενώ ένα εσωτερικό σύστημα σιδηροτροχιών διατηρεί τον εξοπλισμό οργανωμένο και προσβάσιμο - ενσαρκώνοντας τη δέσμευση της Kia στην πρακτική καινοτομία.Οι πρωτότυπες εκδόσεις PBV και EV της Kia αντικατοπτρίζουν ένα όραμα κινητικότητας με επίκεντρο τον χρήστη



Παράλληλα με την πρωτότυπη έκδοση PV5 WKNDR, τέσσερα άλλα μοντέλα Kia έλαβαν βραβεία Red Dot σε αναγνώριση των πρωτοποριακών σχεδιασμών τους με επίκεντρο τον χρήστη.

Το Concept PV1 είναι ένα εξαιρετικά συμπαγές PBV που ενσαρκώνει την καινοτόμο προσέγγιση της Kia στις αστικές μετακινήσεις. Με το λεπτεπίλεπτο προφίλ του, τις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης και το διαισθητικά προσαρμόσιμο εσωτερικό του, είναι ειδικά κατασκευασμένο για πλοήγηση σε πυκνό αστικό περιβάλλον.

Ήδη διαθέσιμο στους πελάτες, το PV5 είναι ένα μεσαίου μεγέθους PBV κατασκευασμένο τόσο για logistics όσο και για μεταφορά επιβατών. Προσφέρει μια ποικιλία ευέλικτων εσωτερικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδέας χώρου εργασίας «Driver’s Desk» και προσαρμόσιμων διαμορφώσεων καθισμάτων που ταιριάζουν σε ποικίλες ανάγκες.

Το Concept PV7, εν τω μεταξύ, διαθέτει το μεγαλύτερο χώρο αποσκευών στη σειρά PBV της Kia. Προσφέρει επίσης ένα ευρύχωρο, επίπεδο εσωτερικό, διάταξη κινητού γραφείου και προηγμένες ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης - καθιστώντας το ιδανικό για όλους, από ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων έως μεγάλες εταιρείες logistics και διανομής.

Τέλος, το Concept EV2 είναι ένα συμπαγές ηλεκτρικό SUV κατηγορίας Β που συνδυάζει στιβαρές, ευέλικτες αναλογίες με προηγμένη τεχνολογία EV. Ο σχεδιασμός χωρίς κολόνες και το διαμορφώσιμο εσωτερικό του επιτρέπουν να προσαρμόζεται άψογα σε ένα ευρύ φάσμα τρόπων ζωής.

Μια απόδειξη της φιλοσοφίας σχεδιασμού «Opposites United» της Kia

Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει την επιτυχία της φιλοσοφίας σχεδιασμού «Opposites United» της Kia, η οποία συνδυάζει αντίθετες έννοιες - όπως η τεχνολογία και η φύση, ή η πρακτικότητα και το συναίσθημα - για να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που είναι βιώσιμες και επικεντρωμένες στον χρήστη.

Με σχέδια PBV και EV προσαρμοσμένα για να ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, η Kia συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης σχεδιασμού.