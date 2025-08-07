Θρίλερ τα ξημερώματα στην Πάτρα: Ουρλιαχτά κοριτσιού αναστάτωσαν τους κατοίκους - Τι συνέβη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (7/8) στην Πάτρα, καθώς ένα κορίτσι εντόπισε τη σορό συγγενικού της προσώπου, ενημερώνοντας άμεσα τις Αρχές.

Όλα συνέβησαν σήμερα στις 6.30 το πρωί στην οδό Κεφαλληνίας και Πέντε Πηγαδίων. Οι γείτονες ξύπνησαν από τις φωνές του κοριτσιού που ούρλιαζε, καθώς μόλις είχε εντοπίσει συγγενικό της πρόσωπο νεκρό.

Πρόκειται για άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας που διέμενε.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Αστυνομίας και δύο ασθενοφόρα που παρέλαβαν τη σορό του άνδρα.

Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου διενεργεί η Αστυνομία. Σύμφωνα πάντως με το τοπικά μέσα έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.