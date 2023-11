Θύμα χάκερ η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο - Οι δράστες ζητούσαν λύτρα

Πονοκέφαλο στην αγορά και στους αμερικανούς επενδυτές προκάλεσε η είδηση ότι επιτήδειοι χάκερς επιτέθηκαν στη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, την ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) και πιο συγκεκριμένα στο παράρτημά της ICBC Financial Services που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Η Eνωση Βιομηχανίας Κινητών Αξιών και Χρηματοπιστωτικών Αγορών ανέφερε ότι η ICBC χτυπήθηκε από λογισμικό ransomware, με αίτημα την πληρωμή λύτρων. Η επίθεση εμπόδισε την ICBC να διακανονίσει τις συναλλαγές ομολόγων για λογαριασμό άλλων συμμετεχόντων στην αγορά, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Οι επιθέσεις ransomware, κατά τις οποίες οι χάκερ αποκτούν τον έλεγχο των συστημάτων ενός οργανισμού και τον κρατούν όμηρο για πληρωμή, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας τα πάντα, από σχολικές περιφέρειες και καζίνο μέχρι την Υπηρεσία Marshal's των ΗΠΑ.

Η επίθεση προκάλεσε φρενίτιδα στην αγορά αμερικανικών ομολόγων. Η ICBC Financial Services δήλωσε ότι ερευνά την επίθεση που διέκοψε ορισμένα από τα συστήματά της και σημειώνει πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή.

Σύμφωνα με πηγές που επικοινώνησαν με τους Financial Times, φαίνεται ότι η επίθεση ότι είχε κάποια επίδραση στη ρευστότητα, αλλά ότι η συνολική αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων δεν υποβαθμίστηκε.

Η συμμορία του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο Lockbit είναι ύποπτη για την επίθεση, σύμφωνα με το Bloomberg και το Reuters. Η ίδια συμμορία είναι ύποπτη για κυβερνοεπιθέσεις κατά της Boeing νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και της της ION Markets.