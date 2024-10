Τι αποκαλύπτουν οι αγαπημένες σου ταινίες για τον χαρακτήρα σου

H παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών, που τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδόν αντικατασταθεί από τις σειρές στις πλατφόρμες streaming, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές ψυχαγωγίας.

Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το αγαπημένο σας είδος μπορεί να αποκαλύψει αρκετά στοιχεία για τον χαρακτήρα σας αλλά και για τον τρόπο που ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται τα συναισθήματα.

Η προσωπικότητά σας και ο τρόπος που αντιδράτε σε ερεθίσματα, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην εξήγηση των προτιμήσεων των ταινιών που επιλέγετε να δείτε στον κινηματογράφο ή από τον καναπέ του σπιτιού σας.



Η ψυχολόγος μέσων ενημέρωσης Cynthia Vinney χρησιμοποίησε διαθέσιμες έρευνες για να εξερευνήσει το σκεπτικό πίσω από το γιατί σε ορισμένους ανθρώπους αρέσει η κωμωδία, η επιστημονική φαντασία, οι ταινίες τρόμου ή άλλα είδη.



Ας δούμε λοιπόν, τι λένε οι προτιμήσεις σας για εσάς.

Ταινίες τρόμου

Ο τρόμος είναι ένα από τα πιο μελετημένα είδη στην ψυχολογία, επομένως έχουμε μια πολύ καλή ιδέα σε ποιους αρέσουν ταινίες, όπως το Get Out, το The Shining και το Saw.



Οι θαυμαστές του τρόμου τείνουν να είναι αγχώδεις, νευρωτικοί, λιγότερο ευχάριστοι και λιγότερο εξωστρεφείς. Ίσως οι ανήσυχοι άνθρωποι να προτιμούν τις ταινίες τρόμου επειδή μπορούν να ζήσουν από την ασφάλεια ενός κινηματογράφου ή του σπιτιού τους, ένα έντονο συναίσθημα.





Επιπλέον, οι fans των θρίλερ τείνουν να αναζητούν έντονα συναισθήματα, έχουν χαμηλότερη ενσυναίσθηση, καθώς απολαμβάνουν να παρακολουθούν ιστορίες που ναι μεν θα τους ενθουσιάσουν αλλά από την άλλη δεν ενοχλούνται από τις σκηνές βίας, επειδή δεν ταυτίζονται με τα θύματα στην οθόνη.



Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει περισσότερο αυτό το είδος, είναι άνδρες.



Ρομαντικές ταινίες

Οι άνθρωποι που τους αρέσουν οι ρομαντικές ταινίες, όπως ο Τιτανικός, το Notebook ή το Pride and Prejudice, είναι εξωστρεφείς, ευχάριστοι, όχι όμως ιδιαίτερα ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες ή καταστάσεις.





Οι άνθρωποι που πάνε στο σινεμά για να δουν μια ρομαντική ταινία θέλουν αν βιώσουν ένα ευχάριστο συναίσθημα χωρίς όμως, να προσπαθήσουν πολύ.

Δραματικές ταινίες

Οι δραματικές ταινίες είναι μια μεγάλη κατηγορία ταινιών, όπως για παράδειγμα, το Good Will Hunting που ασχολούνται με θέματα που μας προβληματίζουν και μας κάνουν να σκεφτόμαστε. Οι άνθρωποι που τους αρέσει το δράμα τείνουν να είναι ευχάριστοι και εξωστρεφείς, άρα είναι συμπαθείς άνθρωποι που είναι ανοιχτοί σε μια ποικιλία ιδεών.





Οι άνθρωποι που εκτιμούν το δράμα θέλουν επίσης να έχουν μια ουσιαστική εμπειρία με τις ταινίες. Δεν βλέπουν μόνο ταινίες για ευχαρίστηση, αλλά για να βιώσουν αισθήματα συμπάθειας και ζεστασιάς. Θέλουν να δουν ταινίες για να καταλάβουν τους άλλους και να προβληματιστούν πάνω στην ανθρώπινη εμπειρία.

Κωμωδίες



Οι κωμωδίες, προσελκύουν άτομα που είναι κατά κύριο λόγο, ευχάριστα, αλλά δεν είναι πολύ ανοιχτά σε νέες εμπειρίες.



Έτσι, οι άνθρωποι που είναι λάτρεις της κωμωδίας μπορεί να είναι επιδεκτικοί στις ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτές τις ταινίες, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ανοιχτοί στο να εμπλακούν σε δύσκολες καταστάσεις.





Το πιο σημαντικό, ίσως, για τους λάτρεις της κωμωδίας είναι η τάση προς την ευχαρίστηση, στοιχεία που οι κωμωδίες έχουν σε αφθονία.

Animation

Ενώ τα κινούμενα σχέδια είναι μια κατηγορία που συνδέεται συχνά με παιδιά, προσελκύει άτομα από όλο το φάσμα ηλικιών και φύλου. Οι άνθρωποι που προτιμούν τις ταινίες κινουμένων σχεδίων εκτιμούν τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς και είναι ευχάριστοι, αλλά τείνουν να είναι πιο αγχώδεις.

Ο λόγος μπορεί να είναι παρόμοιος με αυτόν που ισχύει για τα άτομα που αγαπούν τις ταινίες τρόμου: στους ανήσυχους ανθρώπους αρέσει να βιώνουν νέα πράγματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπως μια κινηματογραφική αίθουσα. Αλλά οι άνθρωποι που τους αρέσουν τα κινούμενα σχέδια μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση από εκείνους που τους αρέσουν οι ταινίες τρόμου.

Κλασικές ταινίες

Οι κλασικές ταινίες όπως το Some Like it Hot, Casablanca και Gone with the Wind, έχουν υψηλή βαθμολογία σε ανθρώπους που αναζητούν νέες εμπειρίες. Είναι πιθανότατα δημιουργικοί άνθρωποι που τους αρέσει να ασχολούνται με νέα γνωστικά αντικείμενα.





Μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που τους αρέσουν «the classics» αγαπούν τις ταινίες που τους βάζουν σε σκέψεις. Για παράδειγμα, το Gone with the Wind έχει μια ποικιλία θεμάτων πάνω στα οποία θα μπορούσαν να προβληματιστούν οι θεατές, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης και της αντίθεσης των επιλογών που κάνουν οι χαρακτήρες της ταινίας με τις αντίστοιχες που θα κάναμε σήμερα.

Επιστημονική φαντασία

Η επιστημονική φαντασία, όπως το Blade Runner, το The Martian, το Interstellar και το Arrival, μπορεί να προσφέρουν «απίστευτες» απόψεις για το πού κατευθυνόμαστε ως είδος. Οι άνθρωποι που αγαπούν αυτές τις ταινίες τείνουν να είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες.

Δεν είναι περίεργο που αυτά τα άτομα απολαμβάνουν τόσο την πνευματική διέγερση όσο και τις αισθητικές εμπειρίες που παρέχουν αυτές οι ταινίες.



Για παράδειγμα, στο Blade Runner, οι άνθρωποι μπορεί να απολαμβάνουν τόσο την πνευματική δουλειά της προσπάθειας αποκωδικοποίησης του τι συμβαίνει με τον χαρακτήρα του Χάρισον Φορντ όσο και την όμορφη αισθητική της παράξενης πόλης που κατοικεί.



Οι άνθρωποι που τους αρέσει η επιστημονική φαντασία είναι επίσης, λάτρεις της υψηλής αίσθησης, πράγμα που δεν αποτελεί έκπληξη. Αν σκεφτείτε όλα τα απίστευτα πράγματα που μπορείτε να δείτε σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, πολλά από τα οποία δεν μπορείτε να δείτε στην πραγματική ζωή, είναι λογικό να καταλήγουμε ότι όσοι αναζητούν την αίσθηση αυτή, έλκονται από το συγκεκριμένο είδος.

Δράση/Περιπέτεια

Η δράση/περιπέτεια είναι το δεύτερο πιο μελετημένο είδος μετά τα θρίλερ και οι λάτρεις της περιπέτειας έχουν κάποια κοινά σημεία με τους θαυμαστές των ταινιών τρόμου.

Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που έλκονται από τις ταινίες δράσης, όπως οι ταινίες James Bond, Indiana Jones και Avengers, τείνουν να αναζητούν τις έντονες συγκινήσεις είτε είναι άντρες είτε γυναίκες.





Ωστόσο, υπάρχουν και διαφορές. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που αγαπούν τη δράση/την περιπέτεια δεν έχουν πολύ άγχος. Για κάποιους, μπορεί να είναι μια ευκαιρία να απολαύσουν τη δράση με τους φίλους τους ενώ για άλλους, μπορεί να βοηθήσει να απελευθερώσουν την ενέργεια ή και την επιθετικότητα τους μέσω της ταινίας.

Τελικά, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των προτιμήσεων, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τα θεμέλια του προσωπικού γούστου.

Γιατί δηλαδή τελικά μας αρέσουν αυτό που μας αρέσουν...