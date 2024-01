Τί είναι το «NoMakeup Movement» που υιοθετούν οι γυναίκες - Τί παράδοξο κρύβει

Πολλά είναι τα κινήματα που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια που υποκινούνται από γυναίκες με σκοπό την απελευθέρωση αρκετών «πρέπει» που ακολουθούν στην καθημερινότητά τους. Μετά το κίνημα #FreetheNipple ολοένα και πιο δημοφιλής τάση γίνεται το κίνημα #NoMakeup το οποίο έχει κυριεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακινεί τις γυναίκες να αποτινάξουν από πάνω τους το μακιγιάζ. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν αυτή την τάση ως ένα θετικό απελευθερωτικό κίνημα ενώ άλλοι προβληματίζονται.

«Άνδρες και γυναίκες αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό»

Το δημοφιλές πλέον κίνημα στα social media ενθαρρύνει τις γυναίκες να αγκαλιάσουν τη φυσική τους ομορφιά και να δημοσιεύουν φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Η ιστορία πίσω από το κίνημα

Την αρχή του «επαναστατικού κινήματος» έκανε η διάσημη τραγουδίστρια της Jazz, Alicia Keys η οποία το 2016 φωτογραφήθηκε για το άλμπουμ της «Here» χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Μάλιστα δηλώνοντας ότι ένιωσε απίστευτη απελευθέρωση αποφάσισε να παρουσιάζεται δημοσίως χωρίς πρωτίστως να βάφεται. «Από την ηλικία των 16 ετών υποχρεώνομαι να βάφομαι. Όταν έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα στον χώρο του θεάματος, βαφόμουν καθημερινά για να βγω στην τηλεόραση ή να κάνω γυρίσματα βίντεο κλιπ. Ένιωσα την ανάγκη να αποτινάξω από πάνω μου το ψεύτικο προφίλ μου. Ήμουν εθισμένη στο μακιγιάζ και δεν ένιωθα άνετα χωρίς αυτό».

Πρόσφατα η πασίγνωστη ηθοποιός Pamela Anderson έκανε μια εμφάνιση στην εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στην οποία παρευρέθηκε χωρίς να έχει βαφτεί θέλοντας να τονίσει τη σημασία της φυσικής ομορφιάς η οποία καλύπτεται κάτω από το πέπλο των καλλυντικών.

Διάσημοι που υιοθετούν το #ΝοMakeup Movement

Το παράδειγμα της Πάμελα Άντερσον ακολούθησε η ισπανίδα παρουσιάστρια Σόνια Φερρέρ η οποία αποφάσισε να ξεβαφτεί με μαντηλάκια στον αέρα της εκπομπής της. Η κίνηση αυτή είχε ως σκοπό να αφυπνίσει τις γυναίκες να αγκαλιάσουν την φυσική τους ομορφιά ενώ τόνισε αγανακτισμένη ότι «Δεν είμαι 26 αλλά 46». Μάλιστα ανέφερε ότι οι γυναίκες καταπιέζονται για την εμφάνισή τους: «Μεγαλώνουμε πολύ. Ο χρόνος περνάει για όλους .Γιατί όσο μεγαλώνεις, συνειδητοποιείς ότι έκανες λάθος για ΤΟΣΑ πολλά πράγματα».

Φυσικά, πολλές σουπερ σταρς της διεθνούς σόουμπιζ επικρότησαν την κίνηση της Πάμελα Άντερσον. Πρώτη απ'όλους η ηθοποιός Jamie Lee Curtis η οποία ανάρτησε μια σειρά από ποστ στο Instagram υποστηρίζοντας τη φυσική ομορφιά. Η ελευθερία είναι όμορφη έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε με την Πάμελα αμακιγιάριστη.

Από την πλευρά της, η σούπερ σταρ Jenifer Lopez υποστηρίζει το κίνημα ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εμφανιστεί σε βόλτες αμακιγιάριστη και με χαλαρή διάθεση.

Το παράδοξο του #NoMakeup Movement

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Academy of Marketing Science απέδειξε ότι το κίνημα της φυσικής ομορφιάς δεν απελευθερώνει τις γυναίκες από τα καλλυντικά. Στην πραγματικότητα, οι πωλήσεις καλλυντικών έχουν αυξηθεί παράλληλα με την άνοδο του κινήματος.

«Θέλουν ακόμα να δείχνουν κούκλες, με λίγο πιο φυσικό μακιγιάζ σε σχέση με το red carpet glam. Εδώ έρχεται η τάση μακιγιάζ χωρίς μακιγιάζ», αναφέρει γνωστός makeup artist στο Ipsy.

«Το μακιγιάζ «χωρίς μακιγιάζ» ακούγεται οξύμωρο. Αλλά στη βιομηχανία της ομορφιάς, η αξία της οποίας ανέρχεται στα 445 δισεκατομμύρια δολάρια, το κοινό μυστικό είναι ότι το #nomakeup στην πραγματικότητα προϋποθέτει τη χρήση πολλών καλλυντικών για να φαίνονται τόσο «φυσικά» τα αποτελέσματα», εξηγεί ο Leigh Beeson καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.

Πώς το #NoMakeup επηρεάζει τις γυναίκες



«Το κίνημα ισχυρίζεται ότι αφορά στην ενδυνάμωση των γυναικών», λέει η Rosanna Smith, επικεφαλής της μελέτης και επίκουρη καθηγήτρια στο Terry College of Business . «Αλλά η έρευνά μας έδειξε ότι το κίνημα χωρίς μακιγιάζ στην πραγματικότητα επιδείνωσε μια βασική ένταση που συχνά πρέπει να διαχειριστούν οι γυναίκες: πιέζονται να δείχνουν ελκυστικές ή να διατηρήσουν ένα σύνολο προτύπων ομορφιάς. Αλλά επίσης τιμωρούνται ή γελοιοποιούνται επειδή καταβάλλουν προσπάθεια για τη διατήρηση αυτών των προτύπων φορώντας μακιγιάζ».

Οι ερευνητές αναρωτήθηκαν εάν το κίνημα χωρίς μακιγιάζ μπορεί πραγματικά να ενθαρρύνει τους καταναλωτές υιοθετήσουν μια φυσική εμφάνιση, ειδικά όταν αυτή περιλαμβάνει στην πραγματικότητα «τεχνικές» βελτίωσης όπως το μακιγιάζ.

Μάλιστα, ανέλυσαν 784 selfies με ετικέτα #nomakeup στο Instagram και τις ταξινόμησαν σε δύο ομάδες: «πραγματικές selfies φυσικής ομορφιάς» και selfies «προσποιούμενης φυσικής ομορφιάς» όπου το άτομο στη φωτογραφία φαινόταν ξεκάθαρα να φοράει μακιγιάζ.

Σκοπός τους ήταν να δουν ποια φωτογραφία έχει μεγαλύτερη απήχηση στους χρήστες του Instagram: η πραγματική φυσική ομορφιά χωρίς μακιγιάζ ή μια εμφάνιση έχει ενισχυθεί με μακιγιάζ με τρόπο που να φαίνεται φυσικό.