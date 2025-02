Τι συμβαίνει με τον Λέοντα Γιοχάη του Dragons' Den; - Το «ξεμπρόστιασμα» και η συνέντευξη στον Φειδία

Διπλή επανεμφάνιση του Dragon, Λέων Γιοχάη στα πράγματα είχαμε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας μετά από πολύ καιρό. Η πρώτη, που αφορά μόνο στο όνομα του, έγινε από έναν «νικητή» του τηλεοπτικού show, τον Δομίνικο Πρίτη, CEO του myRoomie, και η δεύτερη με συνέντευξη που παραχώρησε ο Dragon στον Κύπριο ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου στο Youtube.

Σε ανάρτηση του σε Facebook και LinkedIn (σ.σ. η πλήρης ανάρτηση ακολουθεί στο τέλος του κειμένου), ο Δομίνικος Πρίτης χωρίς περιστροφές λέει ότι ο επενδυτής δεν του έδωσε ποτέ χρήματα που συμφώνησε on camera, ότι έχει πληροφορίες και από άλλους με τους οποίους ήρθε σε συμφωνία ο κ. Γιοχάη ότι δεν έλαβαν χρήματα από τον συγκεκριμένο Dragon, και σύμφωνα με τον ανάρτηση του «κάποιοι/ες μού λένε για προσωπικές επιθέσεις και πόλεμο ενώ άλλοι μού λένε ότι η παραγωγή πλέον παραδέχεται πως ο Λέων έχει οικονομικά προβλήματα και δεν επενδύει πουθενά».

Σε σχόλιο του ο Γιώργος Κασκαρέλης, επίσης παίκτης του Dragons’ Den, με τον οποίο ο κ. Γιοχάη έδωσε τα χέρια για να αποκτήσει έναντι 45 χιλ. ευρώ το 15% της εταιρείας του, Goodfairy Insurance, επιβεβαιώνει ότι και στην δική του περίπτωση ο επενδυτής δεν ανταποκρίθηκε. «Έλαβα ένα email που ανέφερε ότι τα πάω θαυμάσια και μόνος μου, δίχως την βοήθεια του και μου ευχήθηκε καλή επιτυχία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Λέων Γιοχάη μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει θέση στις αναρτήσεις όμως κατά διαβολική σύμπτωση, σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίστηκε στο youtube συνέντευξη που παραχώρησε στον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Εκεί μίλησε για τα χρήματα από την εξόρυξη Bitcoin, τις νέες επενδύσεις που σχεδιάζει στα κρυπτονομίσματα και στην παραγωγή πετρελαίου από χρησιμοποιημένους γαιάνθρακες, για την χρήση του ChatGPT στις επιχειρήσεις του με αποτέλεσμα να μηδενίσει σχεδόν τους υπαλλήλους που απασχολεί. Όσο για το Dragons’ Den αποκάλυψε ότι θα τον δούμε στον τρίτο κύκλο που θα προβληθεί από τον ANT1 τον επόμενο μήνα και ότι μπορεί να είναι η τελευταία του συνεργασία «γιατί κουράστηκε».

Όπως και να έχει, με την σκόνη που σηκώθηκε, τόσο ο ίδιος όσο και η παραγωγή θα πρέπει να πάρουν θέση μιας και στον νέο κύκλο που ήδη έχει γυριστεί θα υπάρχουν πρόθυμοι επιχειρηματίες οι οποίοι πιθανόν θα δώσουν τα χέρια με τον κ. Γιοχάη και θα έχουν περιμένουν να λάβουν τα χρήματα τους μετά την προβολή της εκπομπής. Από την άλλη η παραγωγή καλείται να υπερασπιστεί ότι όλο αυτό είναι όντως μία προσπάθεια στήριξης επιχειρηματικών ιδεών και όχι ένα ακόμη reality απλά για τηλεθέαση.

Δείτε εδώ τη συνέντευξη στον Φειδία Παναγιώτου

Η ανάρτηση του Δομίνικου Πρίτη στο Facebook.



Έφτασε λοιπόν η στιγμή να πούμε αλήθειες για το Dragons Den και τον Λεον Γιοχαι. Πριν πάμε στο σόου υπογράψαμε συμβόλαιο προφανώς το οποίο είναι στη διάθεση όποιου θέλει και το οποίο ήταν ξεκάθαρα υπέρ των επενδυτών και της παραγωγής. Το περίμενα οπότε αυτό που κοιτάξαμε εσωτερικά ήταν κυρίως τα ιδιοκτησιακά, τις πατέντες, τα δικαιώματα κτλ. Τα οποία ήταν safe.

Μεταξύ άλλων έλεγε πως αν μετά την on screen συμφωνία ο επενδυτής μετά από due diligence αποφασίσει πως δεν τον συμφέρει μπορεί να αποχωρίσει μονομερώς. Οκ, έτσι κι αλλιώς ζήτησα ψιλά στο σόου (τύπου 20k κάτι τέτοιο) γιατί δε με ενδιέφερε τόσο η επένδυση (έτσι κι αλλιώς πάμε για τα περισσότερα) αλλά ήθελα να χτίσω ένα “success story” πάνω στην προβολή. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν δύο μήνες μετά την προβολή του επεισοδίου τον Μάρτη (και ενώ ήξερα από Νοέμβρη πως έχει γίνει συμφωνία) δεν είχα επικοινωνία από την παραγωγή και επικοινώνησα εγώ και μου είπα ναι βέβαια ο Λεον περιμένει να τον πάρεις, πως να τον πάρω χωρίς να έχω στοιχεία δεν ξέρω βέβαια. Ενιγουει, επικοινωνούμε, του λέω πως είμαι Πολωνία (δούλευα τότε) μα μου λέει οι όροι του συμβολαίου λένε να είσαι Ελλάδα (δεν το έλεγαν) οκ του λέω, παραιτούμαι κι έρχομαι.

Παίρνω άδεια τελικά, κλείνω άμεσα εισιτήρια και έρχομαι Ελλάδα χεσμένος από αγωνία και από την χαρά μου, πρώτο ραντεβού πιστολιαζει, δεύτερο τα λέμε από κοντά έτοιμος με το ύφος μου και τις τεχνικές μου και τη ρητορική μου να εντυπωσιάσω και με solid business plan έτσι κι αλλιώς έτοιμο. Ένα δυο λεπτά μέσα στην κουβέντα τον βλέπω αρνητικό και σούπερ dismissive και δε μου έχει ξανατύχει, δηλαδή ακόμα κι αν κάποιος πιστεύει ότι λες μλκιες τουλάχιστον ακούει πρώτα και πιστέψτε με έχω πιτσαρει σε πολύ μεγάλα ονόματα και ΠΑΝΤΑ ζητάω feedback στο τέλος.

Ενιγουει αρχίζει λοιπόν «εγώ βλέπω έναν άνθρωπο depressed…”» ε εκεί με έσκισε, σε όλα τα υπόλοιπα ήξερα να απαντήσω, σε αυτό δεν ήξερα. Τέλος πάντων τα είπαμε λίγο για marketing, λιγo για sales. Κρατήσαμε επαφή όπου συζητήσαμε πολύ πολύ επιφανειακά πράγματα όπως να χρηματοδοτήσει αλλά να μην επενδύσει ή να βρει συνεπενδυτη κτλ. Έμεινε έτσι μέχρι και πέρυσι τέτοιο καιρό όπου τον ξαναενόχλησα με νέα σχετικά με τα πλάνα μας και ζήτησα μια τελεσίδικη απάντηση όπου και την πήρα. Καλή τύχη δεν ενδιαφέρομαι και τέτοια.

Τα ύποπτα ξεκινούν όταν του λέω οκ ευχαριστώ μπλα μπλα, στείλε μου γραπτώς ένα mail όπου μου λες ότι δεν ενδιαφέρεσαι και τους λόγους γιατί κι εγώ πρέπει προφανώς να ενημερώσω τους υπάρχοντες επενδυτές. Εκεί άρχισε τηλέφωνα και μηνύματα για να μου πει ότι δεν το χρειάζομαι και ότι θα κάνει περισσότερο κακό σε μένα και τέτοια.

Σημείωση πως due diligence δεν έκανε ποτέ, ενώ το συμβόλαιο έγραφε πως έπρεπε. Fast forward και μιλάω με ανθρώπους από dragons den στους οποίους θα επένδυε και μαθαίνω ότι δεν έχει βάλει σχεδόν πουθενά. Μάλιστα κάποιοι/ες μου λένε για προσωπικές επιθέσεις και πόλεμο ενώ άλλοι μου λένε ότι η παραγωγή πλέον παραδέχεται πως ο Λεον έχει οικονομικά προβλήματα και δεν επενδύει πουθενά. Δεν είναι καθόλου τα 50k, τα βγάλαμε και με το παραπάνω από αλλού αυτά και μάλιστα με μικρότερο equity. Είναι πως εμείς οι μικροί, οι εκτός δικτύων και χωρίς κονε, τιμωρούμαστε όταν κάνουμε λάθη ή μλκιες και σωστά, είμαστε πάντα υπόλογοι την στιγμή που κάποιοι άνθρωποι είναι στο απυρόβλητο. Όχι απλά λόγω χρημάτων, αλλά επειδή πουλάνε και ελπίδα.

Πόσους ανθρώπους είδα στα social να πανηγυρίζουν γιατί πίστευαν πως θα πάρουν χρήματα και μετά έτρεχαν αγχωμένοι. Φοβάμαι ποστάροντας αυτό, φοβάμαι για μένα, για την επιχείρηση, για τους επενδυτές. Φοβάμαι γιατί έχω ακούσει άσχημα πράγματα. Είναι άδικο από μόνο του να φοβάται κάποιος που γράφει την αλήθεια αλλά αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Το whom it may concern γενικά και ως απάντηση σε παιδιά που μου στέλνουν και με ρωτάνε ακόμα για dragons den.