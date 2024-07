Τι συμβαίνει όταν κάνετε κλικ στο «Δεν είμαι ρομπότ» - Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Το να συναντάς ένα πλαίσιο ελέγχου στο Ίντερνετ όπου σας ζητείται να κάνετε κλίκ στο κουτί «Δεν είμαι ρομπότ» είναι σχεδόν τόσο συνηθισμένο όσο το να βλέπετε κάποιον να δημοσιεύει μια selfie στο Instagram. Είναι κάτι που οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε καθημερινά, χωρίς ουσιαστικά να το σκεφτόμαστε.

Αλλά έχετε σταματήσει ποτέ να αναρωτηθείτε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν κάνετε κλικ σε αυτό το μικρό κουτί; Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ πιο έξυπνο και περίπλοκο από ό,τι φαντάζεστε.

Όπως αναφέρει άρθρο στην ιστοσελίδα της Unilad, όλα αποτελούν μέρος ενός συστήματος που είναι γνωστό ως CAPTCHA, το οποίο σημαίνει «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart» (Πλήρως αυτοματοποιημένο δημόσιο τεστ Turing που διαχωρίζει τους υπολογιστές από τους ανθρώπους).

Φωτ.: Pixabay

Το εν λόγω σύστημα έχει έναν κύριο σκοπό (όπως προκύπτει και από την ίδια του την ονομασία). Το να διακρίνει τους ανθρώπους από τα δυνητικά επιβλαβή αυτοματοποιημένα ρομπότ (bots) στο Διαδίκτυο.

Αλλά, όταν εμβαθύνουμε στην πραγματική διαδικασία που εκτυλίσσεται στο «ψηφιακό παρασκήνιο», συμβαίνουν πολλά περισσότερα και είναι κάτι που μπορεί να αναστατώσει κάποιον που δεν γνωρίζει...

Όπως αποκάλυψε η γνωστή παρουσιάστρια του BBC, Sandi Toksvig, όταν κάνετε κλικ στο συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου, ξεκινά μια διαδικασία που ελέγχει όλη τη διαδικτυακή συμπεριφορά σας πριν κάνετε το κλικ. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα CAPTCHA αναλύει το ψηφιακό αποτύπωμά σας για να αποφασίσει εάν οι ενέργειές σας ευθυγραμμίζονται με αυτό που αναμένεται από έναν άνθρωπο.

Ναι, σωστά καταλάβατε, αυτό σημαίνει πως το σύστημα εξετάζει το ιστορικό περιήγησής σας στο Διαδίκτυο για να αποφασίσει αν είστε πραγματικό πρόσωπο ή όχι.

Επομένως, το να κάνετε ένα κλικ σε ένα κουτί δεν αρκεί για να αποδείξετε πως είστε άνθρωπος αλλά εξετάζεται ενδελεχώς όλη σας η συμπεριφορά τις στιγμές που προηγήθηκαν αυτής της ενέργειας.

Φωτ.: Pixabay

Πώς «αποδεικνύετε» ότι είστε άνθρωπος

«Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σας πω όλες τις λεπτομέρειες γιατί το κρατούν μυστικό επειδή δεν θέλουν άτομα που προσπαθούν να “κλέψουν” στο τεστ, αλλά σε γενικές γραμμές, κάνετε κλικ στο κουτί και αυτομάτως ζητάτε από την ιστοσελίδα να ελέγξει το ιστορικό περιήγησης», αναφέρει η Toksvig.

«Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι προτού τσεκάρετε το κουτί, παρακολουθήσατε μερικά βίντεο με γάτες, κάνατε like σε ένα tweet για την Γκρέτα Τούνμπεργκ και ελέγξατε τον λογαριασμό σας στο Gmail. Όλα αυτά τους αποδεικνύουν ότι πρέπει να είστε άνθρωποι».

Όμως το «τσεκάρισμα» δεν τελειώνει εκεί. Προφανώς, το σύστημα πρέπει να διπλοτσεκάρει άρα εξετάζεται μέχρι και ο τρόπος με τον οποίο μετακινείτε το ποντίκι σας προς το πλαίσιο ελέγχου. Τα πάντα ελέγχονται, από την κίνηση ή την ταχύτητα του κέρσορα μέχρι και ο δισταγμός στην κίνησή σας αναλύεται για να καθοριστεί εάν είστε άνθρωπος.

Εάν αυτό δεν είναι αρκετό για να πειστεί το CAPTCHA, τότε υπάρχει (φυσικά) και μία δευτερεύουσα δοκιμή. Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι αυτές οι ενοχλητικές εικόνες, που σχεδόν όλοι θα έχετε βρεθεί αντιμέτωποι.

Φωτ.: Pexels

Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα του CAPTCHA για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα του χρήστη και ότι δεν είστε κάποιο κακόβουλο ρομπότ που σχεδιάζει την κυριαρχία στο Ίντερνετ ή κάτι τέτοιο.

Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο τραβηγμένο και... κάπως παρεμβατικό, αξίζει να θυμόμαστε ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει ιστότοπους και υπηρεσίες από αυτοματοποιημένες επιθέσεις και ανεπιθύμητα μηνύματα. Και κάνει πολύ καλή δουλειά.

Βέβαια, ένα κλιπ που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Διαδίκτυο και εξηγεί όλη αυτή τη διαδικασία, έχει τραβήξει τα φώτα της προσοχής στα social media με πολλούς να είναι αυτοί που αντιδρούν έντονα.

Κάποιοι αναφέρουν ότι «πρόκειται για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής» και κάποιο άλλοι χρήστες των social media σχολιάζουν πως δεν μπορούν αν το πιστέψουν ότι δεν το είχαν καταλάβει νωρίτερα...

Το άρθρο του Unilad κλείνει προτείνοντας πως ίσως θα ήταν καλύτερο να μην το σκεφτόμαστε και πολύ. Και αυτό είναι επίσης μία πολύ ανθρώπινη κίνηση...