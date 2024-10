Τυφώνας Milton: «Γλέντι» στο Twitter με Ευαγγελάτο - Ο αστροναύτης και οι ιπτάμενες αγελάδες

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκονται οι κάτοικοι της Φλόριντα στις ΗΠΑ για την επέλαση του τυφώνα Milton, με τις Αρχές να καλούν σε μαζικές εκκενώσεις περιοχών, προειδοποιώντας από πόρτα σε πόρτα πως «όποιος μείνει, θα πνιγεί σίγουρα». Μάλιστα λένε σε όσους αποφασίσουν να μείνουν να γράψουν το όνομά τους με ανεξίτηλο μαρκαδόρο για όταν τους βρουν νεκρούς!

Στην άλλη άκρη της γης ο ο Νίκος Ευαγγελάτος έκανε το δικό του ρεπορτάζ για την αναμενόμενη βιβλική καταστροφή και φυσικά επιστράτευσε τα γνωστά περίτεχνα γραφικά για να έρθει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τυφώνα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος-παρουσιαστής βρέθηκε... μέσα σε διαστημόπλοιο για να εξηγήσει πώς αστροναύτες από διεθνή δορυφορικό σταθμό κατέγραψαν το μέγεθος και την έκταση του θηριώδη τυφώνα.

Όμως, δεν έμεινε εκεί, στη συνέχεια ο Νίκος Ευαγγελάτος βρέθηκε μπροστά από ένα κύμα πέντε μέτρων, κατά την ψηφιακή αναπαράσταση της καταστροφής που αναμένεται στις ακτές της Φλόριντα.

Στο τέλος του σχετικού αποσπάσματος, ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίζεται στους δρόμους της Φλόριντα. Μπροστά του πέφτουν αυτοκίνητα, κολόνες, τζάμια. Παραμένει ακλόνητος, όμως, ακόμη κι όταν πάνω από το κεφάλι του πετούν αγελάδες!

«Μυθική μοιάζει αυτή η εικόνα», είπε ο Ευαγγελάτος. Και εμείς θα συμφωνήσουμε, αφού μια τέτοια υπερπαραγωγή που ξεπέρασε ακόμα και ταινίες του Χόλιγουντ, μόνο «μυθική» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η χαρακτηριστική «πινελιά» του δημοσιογράφου στο πρώτο θέμα της παγκόσμιας επικαιρότητας δεν έμεινε ασχολίαστη και από τους χρήστες του «X» οι οποίοι στην κυριολεξία τον αποθέωσαν.

«Houston, we have a problem... Who's this guy?» αναρωτιέται ένας χρήστης στο Χ, «δηλαδή υπήρξε άνθρωπος που έκανε τα γραφικά και είπε ας παρκάρω και μια ΓΕΛΑΔΑ μέσα στο γραφικό, έτσι για να φαίνεται;» έγραψε ένας άλλος. «Οχι δεν θα εμπαινε! Ποιος? Ο Ευαγγελατος! Ο "Μιλτον" ειναι βουτηρο στο ψωμι του... γατακια!», «Φαντάσου να είσαι παππούς χωρίς να ξέρεις τι θα πει Green Screen και να βλεπεις νικόλα στο σύμπαν, στους ωκεανούς, στις φωτιές» επισήμανε κάποιος άλλος και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε.

Δείτε μόνο μερικά από τα απολαυστικά tweets:

Eτσι θα σας βγει ο Ευαγγελάτος σήμερα...https://t.co/Fue428ljAM pic.twitter.com/HT6SpFF4Sa — Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ (@XRHSTOSFRIK) October 9, 2024

δηλαδή υπήρξε άνθρωπος που έκανε τα γραφικά και είπε



«ας παρκάρω και μια ΓΕΛΑΔΑ μέσα στο γραφικό, έτσι για να φαίνεται» #MegaLiveNews pic.twitter.com/vpsfBWFVUH — ☦︎ Ανδρεας ο Ανεργος ☧ 🇬🇷 (@mugiwara317555) October 9, 2024

Οχι δεν θα εμπαινε! Ποιος? Ο Ευαγγελατος!

Ο "Μιλτον" ειναι βουτηρο στο ψωμι του... γατακια!#Megalivenews 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/x4TTgngAzb — Βαρβατιλας (@Barbatilas31253) October 9, 2024

Ιπτάμενες αγελάδες δεν έβαζαν ούτε οι Pink Floyd #Megalivenews pic.twitter.com/yANTvg5VP8 — Chris Demetis (@Krs_Demo) October 9, 2024