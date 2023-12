Tik Tok: Το 23χρονο κορίτσι που μαθαίνει στους νέους να διαβάζουν εφημερίδα

Η Kelsey Russell, μία 23χρονη Tik Toker στη Νέα Υόρκη, έχει αναλάβει μία αποστολή, την οποία προσπαθούν να επιτύχουν εδώ και χρόνια τα στελέχη των διοικήσεων των εφημερίδων: να πείσουν τους νέους να αγοράζουν εφημερίδες .



Η φοιτήτρια που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τις σπουδές της ανεβάζει πολλά βίντεο κάθε εβδομάδα, στα οποία φαίνεται να ξεφυλλίζει τις εφημερίδες The New York Times, The Atlanta Journal-Constitution και άλλα παραδοσιακά έντυπα και να κάνει περιλήψεις των θεμάτων που φιλοξενούν.



Μάλιστα, οι εφημερίδες είναι καλυμμένες με σημειώσεις της και με highlights σημείων που θεωρεί σημαντικά και φαίνονται σα να είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι για τους περίπου 88.000 ακολούθους της, μερικοί από τους οποίους μπορεί να παρακολούθησαν τους γονείς τους να ξεφυλλίζουν χαρτιά εφημερίδων, αλλά δεν έχουν ποτέ στη ζωή τους ανοίξει οι ίδιοι κάποια εφημερίδα να διαβάσουν.



Πριν επιδοθεί στην προώθηση των εφημερίδων, η Kelsey Russell πέρασε χρόνια χτίζοντας μία βάση ακολούθων γράφοντας κριτικές εστιατορίων και δημοσιεύοντας βίντεο από ταξίδια.



Πλέον σχολιάζει θέματα εφημερίδων που πιστεύει ότι ενδιαφέρουν νέους ανθρώπους, όπως και η ίδια – όπως για παράδειγμα η δημόσια υγεία και η κλιματική κρίση – βάζοντας lifestyle περιεχόμενο. Πριν από μερικές μέρες, για παράδειγμα, άρχισε το βίντεο της δείχνοντας μία μπριζόλα πριν αρχίσει να διαβάζει ένα άρθρο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.



Το να πείσει κανείς τους 20χρονους να πληρώσουν για να αγοράσουν μία εφημερίδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε μία δημοσκόπηση που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, το 14% των ενήλικων στις ΗΠΑ απάντησαν ότι ενημερώνονται από το TikTok σε σχέση με 3% το 2020. Όσον αφορά ενηλίκους μεταξύ 18 και 29 ετών, το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε από το 9% στο 32%.



Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι οι «ειδήσεις» του TikTok σπανίως προέρχονται από αξιόπιστα ΜΜΕ, όπως η The Washington Post ή το NBC News, καθώς ο αλγόριθμος της εφαρμογής δεν προωθεί αυτούς τους λογαριασμούς.



Αντιθέτως, οι νέοι άνθρωποι στο TikTok μαθαίνουν τι συμβαίνει στον κόσμο από εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης, από TikTokers που σχολιάζουν και από influencers, οι οποίοι κατά καιρούς σχολιάζουν μία είδηση που διάβασαν, συχνά και από τελείως αναξιόπιστες πηγές.



Ωστόσο, στο «δημοκρατικό» feed της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν υπάρχει καμία διαβάθμιση ανάμεσα σε ένα ρεπορτάζ του ABC News ή ένα βίντεο «είδηση» ενός influencer.



Η εικόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέχει πολύ και από την εικόνα στην Ευρώπη. Ακόμη και αν η κλίμακα είναι μικρότερη, η πορεία είναι συγκεκριμένη και το ερώτημα που γεννάται είναι τι θα γίνει όταν μία παραγωγική γενιά ψηφοφόρων θα ενημερώνεται αποκλειστικά από το TikTok ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα με βίντεο…