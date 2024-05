Αδιανόητη και μόνο ως σκέψη. Να αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο δικό του Ρολάν Γκαρός ο Ράφαελ Ναδάλ. Ο άρχοντας του χώματος, ο ηγέτης του Παρισιού, υπέστη μόλις την 4η ήττα του στη χωμάτινη επιφάνεια στο συγκεκριμένο Grand Slam. Η γαλλική πρωτεύουσα πάντα ήταν προσιτός προορισμός για τον Ισπανό σταρ, αλλά φέτος αποχαιρέτησε νωρίς τα κορτ. Ήττα 3-0 σετ από τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ίσως ο τελευταίος αποχαιρετισμός σ’ έναν σπουδαίο τενίστα.

Μετρά 14 τίτλους Γκραν Σλαμ στο Παρίσι. Απουσίαζε δύο χρόνια από το σπουδαίο αυτό Γκραν Σλαμ. Ο, σε λίγες ημέρες, 38χρονος Ισπανός δεν είχε αντίσταση στο παιχνίδι του Γερμανού και ηττήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες (6-3, 7-6, 6-3) σε κάτι λιγότερο από τρεις ώρες, φυσικά στον πρώτο του αποκλεισμό τόσο νωρίς στο τουρνουά. Κόσμος και κοσμάκις έδωσε το παρών στο κεντρικό κορτ, με τους Τζόκοβιτς, Αλκαράθ και τη Σβιόντεκ να είναι εκεί.

Η ένταση του ματς, η αγωνία του κόσμου και η αποθέωση που γνώρισε, φάνηκε από την αρχή.

Ο Ναδάλ πήρε μετά το τέλος του ματς το λόγο και άφησε (μάλλον) να εννοηθεί ότι δύσκολα θα βρεθεί ξανά σ’ έναν χρόνο στα χωμάτινα γήπεδα του Ρολάν Γκαρός. «Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία μου φορά εδώ, αλλά αν είναι έτσι, ήταν χαρά μου να αγωνίζομαι εδώ και να εισπράττω αυτήν την αγάπη και την υποστήριξη από τον κόσμο. Προέρχομαι από δύο δύσκολα χρόνια με τραυματισμούς. Απλά πρέπει να πω ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλό το επίπεδό μου.

Για μένα είναι δύσκολο το τι θα συμβεί στο μέλλον.

