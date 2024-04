Το άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε νέο ρεκόρ με πάνω ένα δισεκατομμύριο αναπαρωγές στο Spotify έως τις 22 Απριλίου. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία κυκλοφόρησε το «The Tortured Poets Department» την περασμένη εβδομάδα, έχει ήδη γίνει η πρώτη καλλιτέχνης στο Spotify που είχε 300 εκατομμύρια streams σε μία μόνο μέρα.

Σε ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, το Spotify αναφέρει: «Στις 22 Απριλίου 2024, το "The Tortured Poets Department" της Τέιλορ Σουίφτ έγινε το άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε μια εβδομάδα. Το άλμπουμ έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams από την κυκλοφορία του»

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έχει καταρρίψει και στο παρελθόν ρεκόρ στο Spotify, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης στην υπηρεσία ακρόασης μουσικής που έφτασε τους 100 εκατομμύρια ακροατές σε ένα μήνα, τον Αύγουστο του 2023.

Το «Midnights» της Τέιλορ Σουίφ, έφτασε στο νούμερο 1 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και ήταν το άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2023.

Το «Midnights» κατέρριψε επίσης ρεκόρ ως το άλμπουμ με τις περισσότερες αναπαραγωγές σε μια μέρα στην ιστορία της πλατφόρμας, όταν κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022.

Το "The Tortured Poets Department", το 11ο άλμπουμ της, περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Florence And The Machine και Post Malone και οι τίτλοι και οι στίχοι των τραγουδιών της φαίνεται να αναφέρονται σε πρώην συντρόφους της.