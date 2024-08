«Το ανθρώπινο είδος μπορεί να ζήσει έως και 120 χρόνια»: Η Silicon Valley πετά το γάντι στον θάνατο

Είναι 8 η ώρα. Ο ήλιος έχει μόλις ανατείλει πάνω από το Ντάλας κι εμφανίζεται η νοσοκόμα. Για τον Καλιφορνέζο Μπράιαν Τζόνστον η απόσταση των περισσότερων από 2000 χιλιομέτρων που διήνυσε για να φθάσει στην Πολιτεία του Τέξας είναι μέρος της ιεροτελεστίας. Εδώ και έξι μήνες, ο γνωστός στην αμερικανική τεχνολογική κοινότητα που έκανε περιουσία πουλώντας στην Pay Pal την εταιρεία του Braintree, κάνει ένεση με το πλάσμα από το αίμα του έφηβου γιου του κι ενός ανώνυμου νεαρού δότη με την ελπίδα να παρατείνει τη ζωή του.

«Η πορεία του βέλους του χρόνου που θεωρείται μη αναστρέψιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι πια η ίδια. ΄Ολα τα επιστημονικά μοντέλα καταδεικνύουν πως ο άνθρωπος είναι προγραμματισμένος για να ζήσει 120 χρόνια ή περισσότερο», δηλώνει στην Figaro ο νευροβιολόγος Πιερ-Μαρί Λεντό, διευθυντής ΄Ερευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS). Θα μπορούμε μια μέρα να θεραπεύουμε τη γήρανση όπως θεραπεύουμε μία ασθένεια; Η επιστημονική διαπίστωση βρήκε το δρόμο της στην καρδιά της Silicon Valley όπου δισεκατομμυριούχοι μεταμορφώνουν τα πιο τρελά τους όνειρα σε καπιταλιστικά projects. Διοχετεύουν εκατοντάδες δις δολάρια στην έρευνα στο Χάρβαρντ και την εμπορική ανάπτυξη των πρώτων εξειδικευμένων εταιρειών την ώρα που παράλληλα είναι φειδωλοί στην ενίσχυση των κρατικών κονδυλίων. Πίσω από τον πόθο για την παράταση της ζωής βρίσκεται το project του «υπερανθρώπου», ο στόχος για μια κοινωνία όπου ο θάνατος θα μπορούσε να ηττηθεί οριστικά χάρη στα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. Πρόκειται για ένα κίνημα που ξεκίνησε, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, από την Καλιφόρνια στο τέλος του 20ού αιώνα με στόχο την απελευθέρωση του ανθρώπου από τους βιολογικούς περιορισμούς προκειμένου να επέλθει το επόμενο εξελικτικό στάδιο στο ανθρώπινο είδος. Οι πρώτοι θιασώτες του κινήματος βρίσκονται από την αρχή του στη Silicon Valley.

Με έδρα το Μοντερέι της Καλιφόρνια, η εταιρεία start up Ambrosia Plasma υπήρξε από τις πρώτες που προσέλαβαν εθελοντές άνω των 35 ετών προκειμένου να τους κάνει τακτικές ενέσεις με πλάσμα αίματος εθελοντών κάτω των 25 ετών. Οι πρακτικές της εξακολουθούν έως και σήμερα να είναι διαφιλονικούμενες εγείροντας ερωτήματα βιοηθικά ενώ δεν έχουν εξακριβωθεί οι υγειονομικές συνέπειες αυτού του είδους των ενέσεων. H start up, η οποία κρατά μυστικά τα ονόματα των μετόχων της, αναγκάστηκε πριν από λίγο καιρό να αναστείλει μια σειρά θεραπειών της ύστερα από προειδοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών υγείας. Μια άλλη start up, κορυφαία στον τομέα της βιοτεχνολογίας, η Altos Labs, η οποία ειδικεύεται στην γενετική έρευνα και την κυτταρική μακροζωία, μετρά μεταξύ των επενδυτών της τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Ο γίγαντας Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, της οποίας ο προυπολογισμός που προορίζεται για την έρευνα ξεπερνά κατά πολύ το ετήσιο ΑΕΠ πολλών χωρών, συμμετέχει επίσης στην τρελή κούρσα κατά του θανάτου μέσω της θυγατρικής της εταιρείας βιοτεχνολογίας Calico.

Όπως ακριβώς ο Μπράιαν Τζόνστον ο οποίος ακολουθεί ευλαβικά ένα αυστηρό διαιτολόγιο και ειδικές ασκήσεις στη διάρκεια της ημέρας πριν κοιμηθεί αυστηρά στις 8 το βράδυ, έτσι αρκετές προσωπικότητες της Silicon Valley έχουν φτιάξει ειδικές κλινικές στο σπίτι τους όπου υποβάλλονται σε αναλύσεις και ειδικές ασκήσεις χάρη σε μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας: πολυφασματικές κάμερες, μηχανήματα υπερήχων, ειδικές λάμπες με κόκκινο φως που λέγεται πως αναγεννά το δέρμα. Στο ίδιο μήκος κύματος, «κλινικές μακροζωίας» που υπόσχονται στους Αμερικανούς να επιβραδύνουν την γήρανση των κυττάρων τους, εμφανίζονται τον τελευταίο καιρό ολοένα και συχνότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Πίσω από αυτές τις υποσχέσεις για παράταση της ζωής υπάρχουν παράλληλα κυκλώματα που ανθούν προτείνοντας στην αμερικανική μεσαία τάξη προϊόντα αναποτελεσματικά, ακόμη κι επικίνδυνα», προειδοποιούν οι ειδικοί.

Δεν υπάρχουν κονδύλια στη Γαλλία

«Ο εγκέφαλος είναι το όργανο το οποίο έχει επωφεληθεί λιγότερο τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις στους τομείς της βιολογίας και τεχνολογίας», σημειώνει ο καθηγητής Πιερ Μαρί Λεντό του CNRS. «Δεν αποτελεί έκπληξη που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής». Η ομάδα του Λεντό στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών ήταν οι πρώτοι στη Γαλλία που πριν από δέκα χρόνια είχαν ξεκινήσει έρευνες για τη σχέση του αίματος και της γήρανσης. Δεν κατάφεραν, ωστόσο, να βρουν τα κονδύλια για να περάσουν οι κλινικές δοκιμές από τα ζώα στον άνθρωπο. «Εκείνη την εποχή η Google είχε δείξει ενδιαφέρον αλλά η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε». Το νομοθετικό και ηθικό πλαίσιο της Γαλλίας, με τεράστιες διαφορές από το αντίστοιχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ενθαρρύνει επιχειρηματικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα. «Η άφιξη εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης θα ανατρέψει τα δεδομένα και θα ενθαρρύνει τις νέες επενδύσεις και την εισροή κονδυλίων υπέρ της έρευνας», αισιοδοξεί ο καθηγητής.

Στη Γαλλία η πίστη στην επιμήκυνση της ζωής δεν έχει ακόμη κερδίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. «Δεν υπάρχουν κονδύλια και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να κινητοποιηθούν επενδυτές», διαμηνύει Γάλλος δισεκατομμυριούχος. Η γαλλική τεχνολογική κοινότητα συσπειρώνεται γύρω από τον επιχειρηματία Μπενζαμέν Καρντόσο, παλιού ιδρυτή του VTC LeCab και νυν γκουρού της μακροζωίας με την start up του που προωθεί το μπάνιο αναζωογόνησης. Στην Γαλλία φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την γηριατρική παρά για τη νίκη του ανθρώπου επί του θανάτου: τον περασμένο Απρίλιο εγκαινιάστηκε στην Τουλούζη το πανεπιστημιακό νοσοκομείο ινστιτούτο HealthAge που επικεντρώνει το πρόγραμμά του στην κατανόηση και την πρόληψη της φθοράς των ανθρώπινων λειτουργιών με σκοπό την καθυστέρηση της γήρανσης και της εξάρτησης των ηλικιωμένων ατόμων από τρίτους.

Φαντάζει αντιφατικό στα όρια της πρόκλησης την ώρα που μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού λιμοκτονεί η δοκιμάζεται από πολέμους μια ελίτ να επιδιώκει να ανατρέψει τους ‘’νόμους της φύσης’’. Η απάντηση ίσως να βρίσκεται στην παραδοχή πως η επιστήμη σε κάθε τομέα μπορεί να ξεκινά το ρόλο της με λίγους, αλλά τελικώς τα επιτεύγματα της μας αφορούν όλους.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου