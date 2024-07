Το διάσημο ριάλιτι «The Kardashians» ανανέωσε για 6η σεζόν στο Hulu με άλλα 20 επεισόδια

Η 5η σεζόν του ριάλιτι έκανε πρεμιέρα στις 23 Μαΐου και σύμφωνα με τη Disney, εξασφάλισε 3,9 εκατ. προβολές παγκοσμίως τις πρώτες τέσσερις ημέρες, σε Hulu, Disney+ και Star+. Αυτό σηματοδοτεί την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα μη σεναριακών σειρών φέτος, σε όλες τις πλατφόρμες streaming της Disney.

Επίσης το σόου των Καρντάσιανς κατάφερε να έχει το δεύτερο σε τηλεθέαση ντεμπούτο μετά τη σειρά «Shōgun» η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ και κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλες τις πρεμιέρες σειρών Γενικής Ψυχαγωγίας.

Αν και τυπικά το ριάλιτι των Καρντάσιαν-Τζένερ βρίσκεται στην 5η σεζόν, όπως επισήμανε η Κρις Τζένερ στο επεισόδιο της πρεμιέρας, στην πραγματικότητα το σόου διανύει την 25η.

Σημειώνεται ότι η διάσημη οικογένεια ξεκίνησε στο Hulu το 2022, αλλά προηγουμένως είχε πρωταγωνιστήσει από το 2007 έως το 2021 στο «Keeping Up with the Kardashians».

Να θυμίσουμε ότι η 5η σεζόν της σειράς γυρίστηκε στα τέλη του 2023 και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης της Kourtney Kardashian, τον φόβο για την υγεία της Kris Jenner και τις συνηθισμένες δόσεις ενδοοικογενειακού δράματος.

Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα σαφές είναι το πώς θα μοιραστούν αυτά τα 20 επεισόδια. Μπορεί αυτό να σημαίνει δυο ακόμη σεζόν ή και όχι.