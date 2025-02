Το επικό όχημα του Αγίου Βαλεντίνου που κάνει βόλτες στη Λαμία - «Άιντε, ερωτευτείτε μωρέ!»

Love is in the air γενικότητα σήμερα Παρασκευή (14/02), αλλά στη Λαμία ειδικά ο έρωτας βρίσκεται και στον δρόμο. Ένας ερωτοχτυπημένος Λαμιώτης πήγε ένα βήμα παραπέρα τους εορτασμούς για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, διακοσμώντας το αυτοκίνητό του με καρδιές και κάνοντας βόλτες στην πόλη, με σκοπό να διαδώσει τον έρωτα.

lamianow.gr

Ο Λαμιώτης με το κατακόκκινο αγροτικό όχημα, έχει τοποθετήσει μια τεράστια κόκκινη καρδιά στην καρότα με τη φράση «Άιντε, ερωτευτείτε μωρέ!», όπως αναφέρει το lamianow.gr.

Οι ρόδες είναι καλυμμένες με καρδιές, η καμπίνα κόκκινη σαν να την έβαψε ο ίδιος ο Βαλεντίνος με τα χέρια του, κι η ατμόσφαιρα γεμάτη αγάπη… και καυσαέριο. Ο οδηγός; Άγνωστος (για την ώρα), αλλά με ξεκάθαρη αποστολή: να μην αφήσει κανέναν ανέραστο στην πόλη!