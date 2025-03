Το εργοστάσιο της Renault Trucks στη Γαλλία κατασκεύασε το εκατομμυριοστό φορτηγό

Το εργοστάσιο της Renault Trucks στο Bourg-en-Bresse, το οποίο αποτελεί τη γενέτειρα της παραγωγής φορτηγών μεγάλων αποστάσεων και κατασκευών από το 1964, έφτασε σε ένα συμβολικό ορόσημο.

Αυτό το επίτευγμα αποτελεί απόδειξη της βιομηχανικής τεχνογνωσίας και της ικανότητας καινοτομίας του εργοστασίου από την ίδρυσή του. Το εκατομμυριοστό όχημα, ένα Renault Trucks T, θα παραδοθεί στην πορτογαλική εταιρεία μεταφορών TJA, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη του κατασκευαστή. Το γεγονός αυτό έρχεται μετά τον εορτασμό της 60ής επετείου του εργοστασίου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το εκατομμυριοστό φορτηγό, είναι ένα Renault της σειράς T

Για έξι δεκαετίες, το εργοστάσιο της Renault Trucks στο Bourg-en-Bresse διαδραματίζει βασικό ρόλο στη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία. Εκεί γεννήθηκαν εμβληματικά μοντέλα, από τα Berliet GBC, GLR και CBH μέχρι το Renault Trucks T,

συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Renault Magnum. Από το 2023, η μονάδα έχει

ξεκινήσει τη μετάβασή της προς τις μεταφορές απαλλαγμένες από άνθρακα με την

έναρξη της σειριακής παραγωγής των ηλεκτρικών φορτηγών Renault Trucks E-Tech T

και C.

Σε αντίθεση με τα εργοστάσια αυτοκινήτων, όπου τα οχήματα παράγονται σε μεγάλες σειρές, κάθε φορτηγό που συναρμολογείται στο Bourg-en-Bresse είναι εξατομικευμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών. Σήμερα, το εργοστάσιο παράγει κατά μέσο όρο 25.000 οχήματα ετησίως.

Renault Trucks T: Σημείο αναφοράς για τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων

Το εκατομμυριοστό φορτηγό που κατασκευάστηκε στο Bourg-en-Bresse είναι ένα Renault Trucks T.

Renault Trucks T.

1965 το εργποστάσιο στην Bourg-en-Bresse κατασκευάζει τα Berliet GLM

Παράγεται από το 2013 και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει απόδοση, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα, καθιερώνοντάς το γρήγορα ως σημείο αναφοράς για τους Ευρωπαίους μεταφορείς. Από την κυκλοφορία του, έχει υποστεί πολλές τεχνολογικές βελτιώσεις, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2.

Η 100% ηλεκτρική εκδοχή του, το Renault Trucks E-Tech T,παρουσιάστηκε το 2023 και συναρμολογείται στην ίδια γραμμή παραγωγής. Το εκατομμυριοστό φορτηγό που κατασκευάστηκε στο Bourg-en-Bresse είναι επίσης το 126.600ό Renault Trucks T που συναρμολογήθηκε στο εργοστάσιο.

Το εκατομμυριοστό φορτηγό που κατασκευάστηκε στο Bourg-en-Bresse είναι επίσης το 126.600ό Renault Trucks T

Renault Trucks T, με τη κατανάλωση καυσίμου του, αποτελεί μέρος μιας σημαντικής παραγγελίας 120 οχημάτων Renault Trucks.

«Η παραγωγή του ενός εκατομμυριοστού φορτηγού μας στο εργοστάσιο του Bourg-enBresse αποτελεί απόδειξη της ικανότητας καινοτομίας της Renault Trucks, της

αριστείας των βιομηχανικών μας εγκαταστάσεων και της αφοσίωσης των ομάδων

μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που παραδίδουμε αυτό το φορτηγό στην TJA, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη με τον οποίο μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία: να οικοδομήσουμε πιο αποδοτικές και βιώσιμες μεταφορές» δήλωσε ο Bruno Blin, Πρόεδρος της Renault Trucks.

Renault AE Magnum Ήταν το πρώτο φορτηγό με επίπεδο δάπεδο και υπερυψωμένη καμπίνα, διαχωρισμένη από τον κινητήρα.

Για 60 χρόνια, το εργοστάσιο του Bourg-en-Bresse βρίσκεται στην καρδιά της εξέλιξης των οδικών μεταφορών, παράγοντας εμβληματικά μοντέλα που συνδυάζουν καινοτομία, απόδοση και αντοχή:

Βαρέα φορτηγά κατασκευών Berliet: TL8, T25, T45, T60 (1964-1972)

Εργοταξιακά μοντέλα Berliet: GLM (1964-1974), GBO (1964-1974), TLM

(1965-1982), TBH (1967-1990)

Στρατιωτικά μοντέλα Berliet: TBU (1964-1975), GBU (1964-1975), GBC

(1965-1976), GCH (1965-1971), GBD (1973-1981)

Ειδικά οχήματα Berliet: Φορτηγό γερανοφόρου (1965-1971), VIMP

(πυροσβεστικό αεροδρομίου, 1968-1972), FF (πυροσβεστικό δασών, 1968-

1972), VXB (τεθωρακισμένο αμφίβιο όχημα, 1972-1976).

Berliet GBC σε πολιτική έκδοση

Από το 1970: Berliet TR 300 – Ένα από τα πρώτα βαρέος τύπου φορτηγά με

ανακλινόμενη καμπίνα, ξεχώρισε για την άνεση του οδηγού και τον άνετο χώρο

του. Η σειρά Berliet GR/TR εισήγαγε μια εντελώς νέα καμπίνα με εμπρόσθιο

έλεγχο, η οποία παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον

Οκτώβριο του 1970. Στη Γαλλία, το GLR (1971-1986) αναδείχθηκε Φορτηγό του

20ού Αιώνα.

Από το 1983: Έναρξη παραγωγής των βαρέος τύπου Renault R Major, της

κατασκευαστικής σειράς Renault C, καθώς και των μεσαίων σειρών G (1983-

1990) και G Manager (1988-1993).

1990-2013: Renault AE Magnum – Μια πραγματική επανάσταση, καθώς ήταν

το πρώτο φορτηγό με επίπεδο δάπεδο και υπερυψωμένη καμπίνα,

διαχωρισμένη από τον κινητήρα.

Renault Trucks E-Tech T και C: Νέο βήμα στη μεταμόρφωση του εργοστασίου, αυτά τα μοντέλα, ολοκληρώνουν την 100% ηλεκτρική γκάμα της Renault Trucks.

Ο τολμηρός αυτός σχεδιασμός του χάρισε το

βραβείο International Truck of the Year 1991.1996-2013: Renault Premium Route – Σχεδιασμένο για τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας των μεταφορικών εταιρειών, ξεχώρισε για την εξαιρετική οικονομία καυσίμου του.

2004-2013: Renault Premium Lander – Μια εκδοχή του Premium Route

προσαρμοσμένη στις κατασκευαστικές ανάγκες, συνδυάζοντας την άνεση ενός

φορτηγού μεγάλων αποστάσεων με τη στιβαρότητα ενός οχήματος

κατασκευών.

1997: Renault Kerax – Σχεδιασμένο για ακραίες συνθήκες και τα πιο

απαιτητικά εδάφη, έθεσε νέα όρια στην ανθεκτικότητα.

Από το 2013: Renault Trucks T, C και K – Με την εισαγωγή των

προδιαγραφών Euro VI, η Renault Trucks ανανέωσε πλήρως τη σειρά της, σε

μια πρωτοποριακή κίνηση για τη βιομηχανία. Η νέα γενιά φορτηγών,

βελτιστοποιημένη για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων (Renault Trucks T),

κατασκευαστικές και συναφείς εφαρμογές (Renault Trucks C) και ακραίες

απαιτήσεις (Renault Trucks K), έκανε το ντεμπούτο της. Το Renault Trucks T

ανακηρύχθηκε Διεθνές Φορτηγό της Χρονιάς 2015.Από το 2023: Renault Trucks E-Tech T και C – Αποτελώντας ένα νέο βήμα στη μεταμόρφωση του εργοστασίου, αυτά τα μοντέλα, σχεδιασμένα για περιφερειακή διανομή και αστικές κατασκευές, ολοκληρώνουν την 100% ηλεκτρική γκάμα της Renault Trucks.