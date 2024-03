Το EX30 δείχνει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα από κάθε άλλο ηλεκτρικό Volvo

Η εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA) για το Volvo EX30 δείχνει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα από κάθε άλλο ηλεκτρικό Volvo ως σήμερα.

Το συμπέρασμα προκύπτει από την εκτίμηση κύκλου ζωής του αυτοκινήτου (Life Cycle Assessment - LCA), διαθέσιμη εδώ, σύμφωνα με την οποία το EX30 έχει συνολικό αποτύπωμα άνθρακα 23 τόνων ανά 200.000 km - περίπου 60% χαμηλότερο σε σύγκριση με ένα XC40 με κινητήρα βενζίνης.

Η έκθεση για το αποτύπωμα άνθρακα προσδιορίζει υλικά και διαδικασίες που συνεισφέρουν στις εκπομπές του αυτοκινήτου. Εστιάζοντας αποκλειστικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), η έκθεση καλύπτει τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου, από την εξόρυξη και την κατεργασία πρώτων υλών έως το τέλος της ζωής του οχήματος.

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τον άνεμο για τη φόρτιση του EX30 μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με το παγκόσμιο ή το ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα, κατά περίπου 42% και 22% αντίστοιχα. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως, ώστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για το κλίμα.





«Η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι κλειδί για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, αλλά χρειάζεται αυξημένη διαφάνεια σχετικά με τις προκλήσεις που παρουσιάζει, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ακόμη περισσότερο», λέει ο Jonas Otterheim Επικεφαλής Κλιματικής Δράσης στη Volvo Cars.



Η Volvo Cars έχει πλέον ολοκληρώσει διεξοδικές μελέτες κύκλου ζωής για το αποτύπωμα άνθρακα τριών από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά της που κυκλοφόρησαν από το 2019: Τα Volvo EX40, EC40 και, τώρα, το EX30. Δημοσιεύοντας αυτές τις εκθέσεις, ελπίζει να συμβάλει στην καλή πληροφόρηση των πελατών κατά την επιλογή του επόμενου ηλεκτρικού αυτοκινήτου τους.

Η αναλογία ανακυκλωμένων υλικών στο EX30 είναι η υψηλότερη σε σύγκριση με κάθε άλλο αυτοκίνητο Volvo μέχρι σήμερα. Σχεδόν το ένα τέταρτο του αλουμινίου και το ένα πέμπτο του χάλυβα αποτελεί ανακυκλωμένο υλικό. Επιπλέον, περίπου το 17% όλων των πλαστικών του αυτοκινήτου, από εξαρτήματα του εσωτερικού έως τους προφυλακτήρες, κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο υλικό.

Χάρη σε πρωτοβουλίες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή, ο αντίκτυπος του Volvo EX30 που εξοπλίζεται με μπαταρία LFP υπολογίζεται σε 14,8 τόνους μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής του - ελάχιστα παραπάνω από το εκτιμώμενο 60% του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του μοντέλου. Σε αυτό περιλαμβάνονται εκπομπές από την παραγωγή των υλικών και του αυτοκινήτου, αλλά όχι εκπομπές από τα στάδια της χρήσης και του τέλους της ζωής του EX30.



Η εταιρία προγραμματίζει να μειώσει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα CO2 του EX30, μέσω συνεργασιών με προμηθευτές σε όλη την έκταση της αλυσίδας. Οι προμηθευτές των μπαταριών της, για παράδειγμα, εργάζονται ώστε μέχρι το 2025 να μειώσουν έως 20% τις εκπομπές από την κατασκευή LFP μπαταριών και έως 46% τις εκπομπές για τις μπαταρίες NMC.

Η παραγωγή του EX30 ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 και τα πρώτα αυτοκίνητα παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους στις ευρωπαϊκές αγορές στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Μέχρι σήμερα, το EX30 έχει κατακτήσει σημαντικά βραβεία, όπως τα: Small SUV/ Crossover of the Year, στα News UK Motor Awards, Carwow Car of the Year 2024 και Eco Warrior of the Year στα TopGear.com Awards 2023, καθώς και το Car of the Year της εφημερίδας Sun.