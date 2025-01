Το ήθελε περισσότερο η ΑΕΚ που «ισοπέδωσε» τον Προμηθέα με 97-76 και ξεκίνησε με το... δεξί στο BCL

𝐓𝐡𝐞 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤! 👑Hunter Hale, RaiQuan Gray, Omiros Netzipoglou combine for 58 on the day, stealing the fire from Promitheas to send AEK to 1-0 in the Round of 16! #BasketballCL pic.twitter.com/0bYztSAYmq