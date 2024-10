Το METAXA συμμετείχε δυναμικά στο πρώτο Salonica Bar Week

Για πρώτη φορά φέτος, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το Salonica Bar Week, από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, με εκδηλώσεις από διάσημα spirits. Τόσο στον χώρο της ΔΕΘ Helexpo, όσο και σε ολόκληρη την πόλη, οι πιο επιδραστικοί επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, οι μεγαλύτερες εταιρείες αλλά και μερικά από κορυφαία bars του πλανήτη, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις τελευταίες τάσεις στην τέχνη του bartending και να γιορτάσουν μαζί με πλήθος επισκεπτών από όλη την Ελλάδα.

Όπως και η διοργάνωση της Αθήνας, έτσι και το Salonica Bar Week φιλοξένησε σεμινάρια, εκπαιδευτικές ομιλίες και παρουσιάσεις από σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου. Στα περίπτερα της έκθεσης παρουσιάστηκαν από τις μεγαλύτερες εταιρίες, καινοτόμα προϊόντα, νέα concepts και τεχνικές bartending.

Κατά τη διάρκεια του Salonica Bar Week, το METAXA έδωσε δυναμικά το παρών. Η αρχή έγινε με ένα Masterclass του Νίκου Μπάκουλη, συνιδρυτή του καινοτόμου Line Athens. Στο Masterclass παρουσιάστηκε η σπουδαιότητα της βιωσιμότητας στη λειτουργία του bar, καθώς και το όραμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον που συνδέει τα δυο πρωτοπόρα brands ΜΕΤΑΧΑ και Line Athens. Προγραμματισμός και αξιοποίηση των πρώτων υλών, βιώσιμη γεωργία, επεξεργασία συστατικών και η διαχείριση και ο τρόπος διοίκησης του προσωπικού αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες του Masterclass.

Τις πέντε ημέρες του Salonica Bar Week, κάποια από τα καλύτερα bars της Ελλάδας ανέλαβαν guests shifts και takeovers, προσφέροντας στο κοινό της πόλης, ενδιαφέρουσες εμπειρίες fine drinking, όπου η τέχνη του cocktail και των premium αποσταγμάτων απογειώθηκε για άλλη μια φορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το METAXA με τον Νίκο Μπάκουλη πίσω από το bar του εντυπωσιακού Pelosof, παρουσίασε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές κλασσικών cocktails με βάση το Ελληνικό απόσταγμα και φτιαγμένα σύμφωνα με την φιλοσοφία του Line.

Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν δύο ακόμα take overs του METAXA – σε συνεργασία με το Urbana Gastroteka ανέλαβαν το bar του Apallou και με τους Σ. Παπαγιάννη και Δ. Μπαούσης από το BitterSweet εξέπληξαν τους θαμώνες του bulldogs and the beast. #tastetheunexpected