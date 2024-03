Το νέο Audi A3 allstreet: Η off-road διάσταση του A3

Το Allstreet προσφέρει μια οδηγική εμπειρία ανάλογη με εκείνη ενός SUV . Ξεχωρίζει από τη μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και την χαρακτηριστική off road εμφάνιση



Το Audi A3 allstreet προσφέρει μία νέα επιλογή σε όποιον αναζητά ένα premium μοντέλο της κατηγορίας C με την ευελιξία ενός hatchback και τις δυνατότητες ενός SUV. Με τη χαρακτηριστική off-road εμφάνισή του, με τρία εκατοστά μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και την υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων, το νέο μοντέλο της Audi προσφέρει μία ασυναγώνιστη επιλογή με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και δυνατοτήτων.



Εκτός δρόμου εμφάνιση και αυξημένη απόσταση από το έδαφος

«Το Audi A3 allstreet ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλας ματιά. Ως ένα crossover στην premium compact κατηγορία, έχει μια εντελώς μοναδική εμφάνιση. Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα σχεδιαστικά στοιχεία για να τονιστεί ακόμα πιο ξεκάθαρα η μεγαλύτερη απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος», ανέφερε ο Stephan Fahr-Becker, Team Leader Exterior Design της AUDI AG.

Κάτι που επιτεύχθηκε με επιτυχία χάρη και σε στοχευμένες σχεδιαστικές αναβαθμίσεις, όπως η κάθετη μάσκα Singleframe σε μαύρο ματ χρώμα. Συγκεκριμένα, η μεγάλη οκταγωνική μάσκα με την κυψελοειδή δομή της βρίσκεται ψηλά ευθυγραμμίζοντας σχεδιαστικά το crossover ακόμη πιο πολύ με τα μοντέλα Q της Audi. Αποκλειστικά για το allstreet, υπάρχουν τρεις «ραβδώσεις» εμπρός και πίσω που ενισχύουν τον εκτός δρόμου χαρακτήρα. Μπροστά, οι ραβδώσεις ενσωματώνονται στο χαρακτηριστικό άκρο του διακριτικού σπόιλερ και πίσω στο διαχύτη που αποτελεί μέρος του πίσω προφυλακτήρα.



Τα σκουρόχρωμα πλευρικά μαρσπιέ και τα διακοσμητικά στο κάτω μέρος των θυρών ενισχύουν την ισχυρή allstreet εμφάνιση του αυτοκινήτου και τονίζουν περαιτέρω την αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Η ειδική ρύθμιση των ελατηρίων/ αμορτισέρ προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στο υψηλό επίπεδο άνεσης και τη σπορ, ακριβή οδηγική εμπειρία. Σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διάμετρο των τροχών, το αποτέλεσμα είναι το A3 allstreet να έχει μία συνολικά μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος κατά 30 χιλιοστά. Τα τονισμένα προστατευτικά στα φτερά υπογραμμίζουν τους στάνταρ τροχούς των 17 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθενται τροχοί 18 και 19 ιντσών.



Χάρη στην ελαφρώς υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων, το A3 allstreet προσφέρει αυξημένη άνεση κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, καθώς και καλύτερη ορατότητα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 380 λίτρων, που φτάνει έως και τα 1.200 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Στάνταρ είναι και οι ράγες οροφής. Στα προαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η ηλεκτρική πίσω πόρτα, ο αφαιρούμενος κοτσαδόρος και το πακέτο εξοπλισμού για την αποθήκευση αντικειμένων.



Το εσωτερικό: Ριζικά αναβαθμισμένο

Για να συμβαδίζει με το εντυπωσιακό αμάξωμα, το εσωτερικό έχει επίσης δεχθεί σημαντικές αναβαθμίσεις. Υπάρχουν διάφορες καινοτομίες, από τη σχεδίαση του επιλογέα ταχυτήτων και τους αεραγωγούς μέχρι τα διακοσμητικά υφασμάτινα ένθετα και το νέο φωτισμό. Ο βασικός εξοπλισμός έχει επίσης εμπλουτισθεί. Εκτός από το δερμάτινο τριάκτινο τιμόνι με έλεγχο πολλαπλών λειτουργιών περιλαμβάνει κλιματισμό, το πακέτο φωτισμού καμπίνας και το εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο.



Υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας: on demand εφαρμογές και λειτουργίες

Το A3 allstreet είναι ψηφιακό και συνδεδεμένο - χάρη σε πολυάριθμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, λειτουργίες κατά παραγγελία (on demand) και ένα store για κατεβάσματα εφαρμογών (app). Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+ και την οθόνη αφής των 10,1 ιντσών μαζί με το Audi virtual cockpit και μία ασύρματη θέση φόρτισης smartphone. Εκτός από τις δύο θύρες φόρτισης USB-C που βρίσκονται μπροστά στην κεντρική κονσόλα, στάνταρ είναι και οι δύο επιπλέον πίσω.



Στα προαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η πλοήγηση MMI navigation plus, μαζί με το πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας και την πρόσβαση στο Audi store, επιτρέποντας στον οδηγό να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μέσω της οθόνης του αυτοκινήτου. Με την ενσωμάτωση του store, οι πελάτες μπορούν μέσω μιας σύνδεσης δεδομένων να έχουν άμεση και διαισθητική πρόσβαση σε δημοφιλή app στην οθόνη αφής MMI. Οι επιλεγμένες εφαρμογές εγκαθίστανται στο σύστημα infotainment, χωρίς να χρειάζεται χρήση smartphone. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αλληλοεπιδρούν με τις εφαρμογές τους μέσω φωνητικών εντολών.



Οι on demand λειτουργίες εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό ευελιξίας. Ακόμη και μετά την αγορά του αυτοκινήτου, μέχρι και τέσσερις μεμονωμένες λειτουργίες infotainment και άνεσης μπορούν να προστεθούν online μέσω της εφαρμογής myAudi, όπως η πλοήγηση MMI navigation plus, που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Audi connect.

Υψηλά επίπεδσα ασφάλειας

Το A3 allstreet προσφέρει στάνταρ υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Το Audi pre sense front, το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης και υποβοήθησης στροφής και το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, βοηθούν στην αποφυγή ατυχημάτων με άλλους χρήστες του δρόμου.

Στην κίνηση στην πόλη, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (park assist) με το εξελιγμένο park assist plus, υποβοηθά τον οδηγό στο παρκάρισμα και στην οπισθοπορεία. Η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας (lane change warning), η προειδοποίηση εξόδου (exit warning) και η υποβοήθηση διασταυρούμενης οπίσθιας κυκλοφορίας (rear cross-traffic) χρησιμοποιούν τα πίσω ραντάρ για να ελέγχουν την κυκλοφορία πίσω και δίπλα από το όχημα για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.

Με αποδοτικούς κινητήρες

Το A3 allstreet αρχικά θα διατίθεται στην έκδοση 35 TFSI, με βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, που αποδίδει 150 ίππους και συνδυάζεται με επτατάχυτο S tronic και ήπια υβριδική τεχνολογία. Προς το τέλος της χρονιάς θα ακολουθήσουν δύο ακόμα εκδόσεις. Η πρώτη, με σύστημα μετάδοσης plug-in hybrid και συνδυαστική ισχύ 204 ίππων και η δεύτερη με κινητήρα δίλιτρο, TFSI, απόδοσης 204 ίππων και τετρακίνηση.

Το A3 allstreet κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Audi στο Ingolstadt και θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τον ερχόμενο Μάϊο με τιμές πώλησης που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.