Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα «Xcat» είχε για νικήτρια την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα «Xcat» (extreme catamaran-most challenging and extreme powerboat championships in the world) έλαβε μέρος στην Φουτζαϊράχ στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου του 2023. Στο event αγωνίστηκαν 9 ομάδες από τις Αγγλία, Ιταλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σουηδία και Αυστραλία.

Την 1η θέση κατέλαβε το σύνολο της team GB (Μεγάλη Βρετανία), 2η τερμάτισε αυτή της hpi racing (Ιταλία), ενώ 3η αναδείχθηκε η Sharjah Team (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).