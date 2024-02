Το πιο Γρήγορο Τρακτέρ του Κόσμου κάνει το Αθήνα-Λάρισα σχεδόν σε δύο ώρες

Το Fastrac της JCB μπήκε στα βιβλία των ρεκόρ ως το ταχύτερο τρακτέρ στον κόσμο. «Έγραψε» μέγιστη ταχύτητα 247,4 χλμ/ώρα με τη μέση ταχύτητα στην προσπάθεια να είναι τα 217,5 χλμ/ώρα.



Το Fastrac Two, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να πετύχει ένα ρεκόρ. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα νεαρών μηχανικών στο Staffordshire και «έγραψε» το ρεκόρ ταχύτητας στο Elvington Airfield στο York με οδηγό τον μηχανικό αγωνιστικών μοτοσικλετών και φορτηγών, Guy Martin. Η προσπάθεια επικυρώθηκε επίσημα από το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες .

«Ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα και ήμουν ένα πολύ μικρό γρανάζι στο μηχάνημα. Αλλά το να είσαι αυτό το μικρό γρανάζι ήταν τεράστια τιμή, γι' αυτό ευχαριστώ πολύ την JCB και την ομάδα μηχανικών της, που έφτιαξαν αυτό το τρακτέρ» είπε ο Guy Martin

Για να πετύχει την επίδοση για το ταχύτερο τρακτέρ στον κόσμο, η ομάδα μηχανικών της JCB στράφηκε στον πίνακα σχεδίασης και έφτιαξε από την αρχή το Fastrac Two.

Η τεχνογνωσία από το Fastrac One, ήταν σημαντική, έτσι και τα δύο μοντέλα, «πάτησαν» στο μοντέλο παραγωγής Fastrac. Το Fastrac Two έχει περισσότερη ιπποδύναμη. Χρησιμοποιεί τον κινητήρα Dieselmax των 7,2 λίτρων της JCB (από το εργοστάσιο της JCB Power Systems στο Derbyshire). Είναι επίσης 10% ελαφρύτερο και ακόμα πιο βελτιωμένο αεροδυναμικά, αλλά χρησιμοποιεί πάνω από το 50% των ανταλλακτικών Fastrac.



Οι βασικές αλλαγές στο Fastrac Two περιλαμβάνουν 200 mm χαμηλότερη και 300 mm στενότερη καμπίνα, μείωση του συνολικού ύψους κατά 200 mm και μεγαλύτερα αεροδυναμικά βοηθήματα.

Βασική αλλαγή ήταν αυτή του κινητήρα (αντί του 6κύλινδρου των 284 ίππων του Fastrac) το τοποθετήθηκε ο κινητήρας του JCB 672 με πάνω από 1.016 ίππους και περισσότερα από 2.500 Nm ροπής, δημιουργώντας την επιπλέον απόδοση που χρειαζόταν. Όμως το... αγωνιστικό τρακτέρ έχει υβριδικό σύστημα με 350% αύξηση της ροής αέρα, μεγαλύτερο turbo και ηλεκτροκίνητο υπερσυμπιεστή.

Ο ψεκασμός νερού χρησιμοποιήθηκε για την ψύξη της τουρμπίνας αλλά και του intercooler με 230% αύξηση στην πίεση υπερπλήρωσης και 165% αύξηση στις στροφές του κινητήρα στις... 3.300 σ.α.λ. Προστέθηκαν επίσης μια τεράστια αντλία καυσίμου 2500 bar και ένα ψυγείο αέρα γεμάτο με παγωμένο νερό.

Χρειάστηκε να μειωθεί σημαντικά το βάρος (από 8,5 σε περίπου 5 τόνους) ενώ το ίδιο έγινε και στο πλαίσιο, που από τα 750 έπεσε στα 480 κιλά.