Πρεμιέρα κάνει την Πέμπτη 21 Μαρτίου στο Netflix η πολυαναμενόμενη σειρά «Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων» (αγγλιστί «3 Body Problem»), με τους ειδικούς να κάνουν ήδη λόγο για ένα εγχείρημα-φαινόμενο στα πρότυπα του «Game of Thrones».

Ο λόγος για το «GoT» γίνεται όχι γιατί θα δούμε δράκους, ιππότες και μία ατελείωτη ίντριγκα για το ποιος θα κάτσει τελικά στον Iron Throne. Βασικά το «3 Body Problem» είναι ακριβώς το αντίθετο. Δημιουργοί όμως της εν λόγω σειράς είναι οι δημιουργοί του Game of Thrones, David Benioff και D.B. Weiss, οι οποίοι και φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα νέο «φαινόμενο».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της GQ, οι πρώην showrunners του Game of Thrones, αφού είχαν ολοκληρώσει την ιστορία των Επτά Βασιλείων του Γουέστερος, είχαν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν το επόμενο εγχείρημά τους, το οποίος είχε να κάνει όχι με σπαθιά και δράκους αλλά με επιστήμονες, Διάστημα, εξωγήινους και την ιστορία της ανθρωπότητας.

Μπερδευτήκατε; Ας κάνουμε λοιπόν μία γρήγορη σύνοψη για το τι ακριβώς εστί το «Πρόβλημα των 3 Σωμάτων».

Βασισμένο στην τριλογία του Liu Cixin

Πρόκειται για μία σειρά που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Liu Cixin. Κι αν δεν σας λέει τίποτα το συγκεκριμένο όνομα, οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι πρόκειται για τον πιο διάσημο συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας σε κοτζάμ Κίνα.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο βιογραφικό του σημείωμα, ο, γεννημένος το 1963, Liu Cixin, «είναι ο εκπρόσωπος της νέας γενιάς συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας στην Κίνα και είναι αναγνωρισμένος ως η κορυφαία φωνή της.

Έχει κερδίσει το Κινεζικό βραβείο Galaxy επί οκτώ συναπτά έτη, από το 1999 ως το 2006 και ξανά το 2010. Το αντιπροσωπευτικό του έργο, «Το πρόβλημα πων τριών σωμάτων», κέρδισε το βραβείο Hugo το 2015, ενώ ήταν υποψήφιο για τα βραβεία Nebula, Cambel καθώς και το γαλλικό Grand Prix de l'imaginaire. Τα έργα του έτυχαν παγκόσμιας αναγνώρισης λόγω της δυναμικής ατμόσφαιρας και της λαμπερής φαντασίας του.

Ο Liu Cixin είναι μέλος της China Writers' Association και της Shanxi Writers' Association».

Η υπόθεση του βιβλίου

Πίσω όμως στο 3 Body Problem. Ουσιαστικά πρόκειται για τον τίτλο του πρώτου μυθιστορήματος του Liu Cixin, που αποτελεί μέρος μίας ολόκληρης τριλογίας που φέρει τον τίτλο «Remembrance of Earth’s Past». Μάλιστα, όπως έχουν αναφέρει οι Benioff και Weiss σκοπός τους είναι να αποδώσουν ολόκληρη την τριλογία σε μία σειρά με 4 σεζόν. Προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί και από την απήχηση που θα έχει η σειρά στο Netflix αλλά κρίνοντας από τον πάταγο που έχει προκαλέσει το βιβλίο, ίσως στο τέλος να προσπαθήσουν να αποδώσουν την τριλογία και σε... περισσότερες σεζόν!

Σημειώνεται πως οι Benioff και Weiss επαίνεσαν το πρωτότυπο μυθιστόρημα, λέγοντας ότι είναι η πιο φιλόδοξη σειρά επιστημονικής φαντασίας που έχουν διαβάσει.

Τελικά όμως τι συμβαίνει στην τριλογία; Έρχονται οι εξωγήινοι με ειρήνη; Έρχονται για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα με τρόπο που οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν; Είναι τόσο εξωγήινοι που η επικοινωνία θα είναι αδύνατη;

Το «Πρόβλημα των 3 Σωμάτων» ξεκινά με μία μοιραία απόφαση στην επαναστατική Κίνα του 1960, η οποία τελικά θα κρίνει την ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με την περίληψη του μυθιστορήματος, με φόντο την Πολιτιστική Επανάσταση της Κίνας, μία μυστική στρατιωτική υπηρεσία στέλνει σήματα στο Διάστημα για να έλθει σε επαφή με εξωγήινους. Ένας εξωγήινος πολιτισμός στα πρόθυρα της καταστροφής συλλαμβάνει το σήμα και σχεδιάζει να εισβάλει στη Γη.

Εν τω μεταξύ, στη Γη, αρχίζουν να σχηματίζονται διαφορετικά στρατόπεδα, που σχεδιάζουν είτε να καλωσορίσουν τα ανώτερα όντα και να τα βοηθήσουν να κατακτήσουν έναν κόσμο που θεωρείται διεφθαρμένος, είτε να πολεμήσουν ενάντια στην εισβολή.

«Αυτό πρέπει να το κάνουμε!»

Προσπαθώντας να μην προχωρήσουμε σε spoilers, το βιβλίο (κάτι που ελπίζουμε πως θα αναδειχθεί σωστά και στη σειρά) καταφέρνει με έναν αριστουργηματικό τρόπο να συνδέσει επιστημονικές έννοιες και «βαριά» φυσική, μαζί με βαθύ χτίσιμο χαρακτήρων. Αν σε αυτά προσθέσετε προδοσίες και ηρωισμούς, που ώρες ώρες «μπερδεύονται» μεταξύ τους, πρόκειται για ένα συγγραφικό έργο που έχει όλα τα φόντα για να γίνει μία σειρά που θα γράψει ιστορία... Έτσι κι αλλιώς αυτό είπαν και οι δημιουργοί του GoT όταν διάβασαν το μυθιστόρημα. «Αυτό πρέπει να το κάνουμε!».

Μαζί τους οι Benioff και Weiss θα έχουν και ένα μεγάλο καστ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και αρκετοί ηθοποιοί που βρίσκονταν και στο Game of Thrones, όπως τον Liam Cunningham (Ser Davos Seaworth), τον Jonathan Pryce (High Sparrow) και τον John Bradley (Samwell Tarly).

Αναλυτικά, το 3 Body Problem περιλαμβάνει ένα διεθνές ανσάμπλ καστ γνωστών και πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών όπως οι: Jovan Adepo (Watchmen), Rosalind Chao (Better Things), Eiza González (Baby Driver), John Bradley (Game of Thrones), Jess Hong (Inked), Marlo Kelly (Dare Me), Jonathan Pryce (The Crown), Eve Ridley (Peppa Pig), Ben Schnetzer (Y: The Last Man), Alex Sharp (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time), Sea Shimooka (Pink Skies Ahead), Zine Tseng (ντεμπούτο), Saamer Usmani (Succession) και ο Benedict Wong (Dr. Strange in the Multiverse of Madness).

Η σειρά ακολουθεί τη μοιραία απόφαση μιας νεαρής γυναίκας στη δεκαετία του 1960 στην Κίνα, η οποία αντηχεί στον χώρο και στον χρόνο των λαμπρών επιστημόνων του σήμερα. Καθώς οι νόμοι της φύσης ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια τους, πέντε πρώην συνάδελφοι επανενώνονται για να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η επίσημη σύνοψη της σειράς αναφέρει:

Οι πολυβραβευμένοι με Emmy® δημιουργοί Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Γουάις (Game of Thrones) και ο υποψήφιος για Emmy® Αλεξάντερ Γου (The Terror: Infamy, True Blood) παρουσιάζουν τη σειρά "Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων", μια συγκλονιστική ιστορία που επαναπροσδιορίζει το δράμα επιστημονικής φαντασίας μέσα από πολυεπίπεδα μυστήρια και καταιγιστική πλοκή που ξεπερνά τα όρια του είδους. Βασίζεται στην ομώνυμη μπεστ σέλερ τριλογία βιβλίων που γνώρισε διεθνή επιτυχία.

