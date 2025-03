Το ταξίδι στον χρόνο είναι αληθινό - Τα αποτελέσματα νέας επιστημονικής ανακάλυψης

Το ταξίδι στον χρόνο είναι αληθινό, σε μικροσκοπικό επίπεδο, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική ανακάλυψη.

Οι Till Bohmer και Thomas Blochowicz είναι οι επικεφαλής συγγραφείς μιας νέας μελέτης, με τίτλο «Time reversibility during the ageing of materials», η οποία δημοσιεύεται στο Nature Physics.

Τι δείχνει η έρευνα για το «ταξίδι στον χρόνο» στο γυαλί

Η έρευνα των δύο ερευνητών του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Ντάρμσταντ στη Γερμανία επικεντρώνεται στον χρόνο που ουσιαστικά «ανακατεύεται» στη δομή ορισμένων υλικών, όπως το γυαλί.

Αποδεικνύεται ότι ο χρόνος δεν συμπεριφέρεται με ακριβώς γραμμικό τρόπο. Η μελέτη εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η σύνθεση των υλικών αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Το γυαλί διαθέτει μια από τις πιο συναρπαστικές δομές από όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος καθημερινά.

Αντί να ακολουθούν πιο παραδοσιακές μοριακές δομές, τα μόρια του γυαλιού στην πραγματικότητα πέφτουν συνεχώς σε νέες θέσεις.

Ως εκ τούτου, το γυαλί αντιστρέφει συνεχώς το χρόνο σε μοριακό επίπεδο.

Για να δοκιμαστεί αυτή η ιδέα, οι δομές γυαλιού παρακολουθήθηκαν με τη χρήση σκεδαζόμενου φωτός λέιζερ. Παρατήρησαν τα δείγματα γυαλιού να σπρώχνονται και να αναμορφώνονται σε νέες διατάξεις.

Δεν μπορούν να καταλάβουν προς τα πού κινείται ο χρόνος

«Οι μικροσκοπικές διακυμάνσεις των μορίων έπρεπε να καταγραφούν με τη χρήση μιας υπερευαίσθητης βιντεοκάμερας. Δεν μπορείς να παρακολουθείς τα μόρια να κουνιούνται», δήλωσε ο καθηγητής Blochowicz.

Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο το γυαλί κινείται εσωτερικά με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες δεν μπορούν να πουν αν οι αλλαγές συμβαίνουν προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Είναι μια συναρπαστική σκέψη, που, ενώ δεν θα φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στο να μπορούν να ταξιδέψουν στο χρόνο, σίγουρα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε για ορισμένα υλικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά.