Το βιώσιμο εργοστάσιο: Πώς η Παπαστράτος εφαρμόζει το Green Deal στον Ασπρόπυργο

Για την Παπαστράτος, εδώ και χρόνια η κεντρική φιλοσοφία και πρακτική, συνοψίζεται στο μήνυμα «είμαστε οι πράξεις μας». Κεντρικές παράμετροι της λειτουργίας της είναι η επιχειρηματική αριστεία, η υπευθυνότητα και η προσήλωση στη βιωσιμότητα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές έχει διακριθεί γι’ αυτό. Τις ημέρες αυτές η εφαρμογή των όρων της βιωσιμότητας, για την Παπαστράτος έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα με τη μεγαλύτερη «πράσινη» επένδυση στην ιστορία της με 10 εκατ. ευρώ, να διατίθενται για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της στον Ασπρόπυργο. Ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί ως το 2025 να μειώσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων της εταιρείας κατά 30%.

Το φιλόδοξο «πράσινο» project δεν είναι το πρώτο ούτε το τελευταίο για την Παπαστράτος, είναι όμως σημαντικό και χειροπιαστό. Ανακοινώνοντας το, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, σημείωσε: «Σήμερα, η Παπαστράτος κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στη διαδρομή της προς την υλοποίηση της “Βιομηχανίας του Μέλλοντος”. Σε συνέχεια των μεγάλων επενδύσεων των τελευταίων ετών, ύψους 700 εκατ. ευρώ, ανακοινώνουμε τη μεγαλύτερη πράσινη επένδυση στην ιστορία μας, που στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου μας. Η «έξυπνη» βιομηχανία είναι εξ ορισμού άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα».

Άλλωστε η εταιρεία συνέδεσε -διόλου τυχαία- τα 90 χρόνια λειτουργίας της με την ανακοίνωση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξής της, αποφασίζοντας να κάνει τις δεσμεύσεις της πράξη. Και το αποδεικνύει καθημερινά.

Γιώργος Μαργώνης - Δ/νων Σύμβουλος Παπαστράτος

Ποιες είναι όμως οι λεπτομέρειες της στρατηγικής αυτής επένδυσης;

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους πρώτους μήνες του 2025, το project εντάσσεται στο πρόγραμμα Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, μέχρι τις αρχές του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές του εργοστασίου, αντλιών θερμότητας, καθώς και – βιομηχανικού τύπου – ηλεκτρικού μπόιλερ. Με την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της, η Παπαστράτος θα επιτύχει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών της αναγκών χωρίς την απαίτηση ορυκτών καυσίμων ως πρώτες ύλες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η PMI, στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Carbon Tech θα επενδύσει συνολικά 120 εκατομμύρια ευρώ στα εργοστάσιά της, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο την πραγμάτωση του στρατηγικού της οράματος για τη βιώσιμη Βιομηχανία του Μέλλοντος (Manufacturing of the Future).

Η Παπαστράτος, όμως είναι μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις που θα υλοποιήσουν αυτή την επένδυση και κατά συνέπεια αναγνωρίζεται ως «κομβικής σημασίας εταίρος» στον στρατηγικό σχεδιασμό της PMI.

Ενισχύοντας, δε, την επιστημονική σημασία του όλου σχεδιασμού η Παπαστράτος επέλεξε να συνεργαστεί στην υλοποίησή της με την ομάδα του Εργαστηρίου Θερμικών Διεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία προσφέρει τεχνογνωσία και υψηλού επιπέδου τεχνική καθοδήγηση.

Οι επιλογές αυτές απηχούν ένα μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της Παπαστράτος. Και ο CEO της, δεν παραλείπει να τις εξηγεί: «Για εμάς στην Παπαστράτος, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι ούτε εναλλακτική λύση ούτε ζήτημα επιβολής. Είναι μονόδρομος και δική μας συνειδητή επιλογή. Είναι η ίδια η στρατηγική μας. Με την επένδυση αυτή θα επιτύχουμε ταυτόχρονα ριζική ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς το καλύτερο, με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζουμε: με πράξεις και αποτελέσματα.»

Οι μεγάλες επενδύσεις...

Κεντρικός μοχλός για την υλοποίηση της στρατηγικής βιωσιμότητας της Παπαστράτος είναι το ευρύτερο επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε σε δύσκολες συγκυρίες για τη χώρα. Για παράδειγμα, το 2017, προχώρησε με το πρώτο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα των 300 εκατ. ευρώ, που μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, το πρώτο καινοτόμο προϊόν θέρμανσης καπνού της Philip Morris International. Η εξέλιξη αυτή, σηματοδότησε και την έναρξη του ριζικού μετασχηματισμού από καπνοβιομηχανία σε εταιρεία τεχνολογίας με όχημα την επιστήμη και όραμα το τέλος του τσιγάρου. Έτσι, το 2021 προχώρησε και σε νέα επένδυση, ύψους 125 εκατ. ευρώ, με την οποία ενίσχυσε την παραγωγική δραστηριότητα, και αύξησε τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων θέρμανσης καπνού που παράγονται στην Ελλάδα και εξάγονται σε όλο τον κόσμο.

Το 2022 το ύψος της επένδυσης αυτής έχει ήδη έφτασε τα 170 εκατ. ενώ στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς θα έχει ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ. Συνολικά, την τελευταία πενταετία η Παπαστράτος έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 700 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, ενισχύοντας έμπρακτα την οικονομία της χώρας.

..και η μετρήσιμη προστασία για το Περιβάλλον

Την ίδια στιγμή, όμως, η Παπαστράτος έλαβε και συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του , περιβαλλοντικού της αποτυπώματος σε όλο τα φάσμα των δραστηριοτήτων της. Χάρη σε αυτά, την πενταετία που προηγήθηκε, πέτυχε: