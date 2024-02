To VW Amarok κέρδισε το βραβείο του καλύτερου 4x4 & Pick-up

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι του Women's Worldwide Car of the Year ψήφισαν το Volkswagen Amarok ως το καλύτερο τετρακίνητο και pick-up για το 2024.



Η χρονιά ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τη Volkswagen καθώς το νέο Amarok εντυπωσίασε και τη διεθνή κριτική επιτροπή 75 γυναικών δημοσιογράφων αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο. Εξετάζοντας ένα σύνολο 62 νέων μοντέλων επέλεξαν τους νικητές σε πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του Amarok της Volkswagen Commercial Vehicles ως το καλύτερο «4x4 & Pick-up». Χάρη σε αυτή την διάκριση, το Μάρτιο του 2024, το Amarok έχει επίσης την ευκαιρία να λάβει τον τίτλο του «Καλύτερου Αυτοκινήτου στον Κόσμο», στην τελική ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής.

Μετά την ιστορική τρίτη νίκη της Volkswagen στο «International Pick-up Award» το Νοέμβριο από την κριτική επιτροπή των δημοσιογράφων που ειδικεύονται στις Μεταφορές, το νέο Amarok έπεισε τώρα και την 75μελή κριτική επιτροπή του «Women's Worldwide Car of the Year» για τα προσόντα του. Οι γυναίκες μέλη της κριτικής επιτροπής από 52 χώρες σε πέντε ηπείρους ψήφισαν το Amarok - το premium pick-up της Volkswagen Commercial Vehicles - ως το καλύτερο όχημα «4x4 & Pick-up» στον κόσμο.

Κάθε χρόνο, οι γυναίκες δημοσιογράφοι στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας επιλέγουν τα αγαπημένα τους μοντέλα από εκείνα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, σε τουλάχιστον δύο ηπείρους. Αυτή τη φορά τα μοντέλα που συγκεντρώθηκαν για να επιλέξουν έφθασαν τα 62. Το 2024 επίσης συμπληρώνεται η 14η συνεχόμενη χρονιά του θεσμού, μιας και δραστηριοποιείται από το 2011.

Οι επιλογές της κριτικής επιτροπής επικεντρώνονται στην ασφάλεια, την τεχνολογία, την άνεση, την αποδοτικότητα των κινητήρων, τη βιωσιμότητα και στη σχέση ποιότητας-τιμής. Η Marta García, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του «Παγκόσμιου Γυναικείου Αυτοκινήτου της Χρονιάς», εξήγησε τους λόγους για τη βράβευση: «Αυτή η νέα γενιά του Volkswagen Amarok παρουσιάζει μια ριζική αλλαγή. Κερδίζει χάρη στην προσαρμοστικότητά της, στις εκτός δρόμου ικανότητες και στις αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς φορτίου. Παράλληλα έχει γκάμα πέντε κινητήρων που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς. Επίσης, βελτίωσε την ποιότητα του εσωτερικού και τον εξοπλισμό με τον οποίο εφοδιάζεται».

Το VW Amarok

Ο Lars Krause, μέλος του Brand Board of Management της Volkswagen Commercial Vehicles, υπεύθυνος για τις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και το After Sales δήλωσε με αφορμή την βράβευση: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λάβουμε το βραβείο «Women's Worldwide Car of the Year» για το καλύτερο όχημα «4x4 & Pick-up» στον κόσμο. Το Amarok είναι ένα pick-up που προσφέρει αξιόπιστες επιδόσεις τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου και μας κάνει πολύ υπερήφανους που έχουμε τη σωστή πρόταση για τους πελάτες μας».

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, περισσότερα από 25 συστήματα υποβοήθησης, σύστημα πολυμέσων με οθόνη έως και 12,3 ιντσών, ένας πρακτικός συνδυασμός ψηφιακών και αναλογικών χειριστηρίων και υλικά υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μια αίσθηση premium κατηγορίας στο νέο Amarok. Χάρη στο ωφέλιμο φορτίο των έως και 1,19 τόνων, το μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου έως 3,5 τόνους και τη βελτιωμένη σχεδίαση της καρότσας, το νέο Amarok κυριαρχεί σε κάθε πιθανό σενάριο επαγγελματικής χρήσης αλλά και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου.

Το νέο Amarok προσφέρεται σε πέντε εκδόσεις: Amarok, Life και Style, καθώς και τις κορυφαίες εκδόσεις PanAmericana (έμφαση στον off-road χαρακτήρα) και Aventura (έμφαση στην πολυτέλεια και το ξεχωριστό στυλ).

Στην Ευρώπη, το νέο Amarok έχει σχεδιαστεί ως τετράθυρο pick-up με διπλή καμπίνα. Με μήκος 5.350 χιλιοστών, το νέο Amarok είναι λιγότερο από 10 εκατοστά μακρύτερο από τον προκάτοχό του. Το μεταξόνιο των 3.270 χιλιοστών αντιπροσωπεύει αύξηση 173 χιλιοστών, κάτι που γίνεται εμφανές στον περισσότερο χώρο που διατίθεται για τους επιβάτες στην διπλή καμπίνα, ιδίως στα πίσω καθίσματα.

Ένας κινητήρας turbodiesel 2,0 λίτρων με ισχύ 205PS είναι διαθέσιμος στην Ελληνική αγορά, καθώς και ένας εξακύλινδρος κινητήρας diesel 3,0 λίτρων με ισχύ 240PS. Το νέο Amarok διατίθεται με αυτόματο κιβώτιο δέκα σχέσεων. Οι δύο κινητήρες TDI αποδίδουν ροπή 500 και 600Nm αντίστοιχα. Όλα τα μοντέλα διατίθενται με κίνηση στους πίσω τροχούς ή με τετρακίνηση 4MOTION ως εξελιγμένη επιλεκτική τετρακίνηση (4A, 2H, 4H, 4L).

Το Amarok, ως ο πολυτάλαντος σύντροφος στην εργασία ή την περιπέτεια είναι πλούσια εξοπλισμένο με προβολείς LED, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, Dynamic Road Sign Display, σύστημα infotainment 12 ιντσών, Park Distance Control στο πίσω μέρος με δυνατότητα πέδησης ελιγμών και σύστημα κάμερας οπισθοπορείας.

Το νέο Amarok είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από 39.435 ευρώ +ΦΠΑ με πλούσιο βασικό εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων.