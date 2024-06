Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται εδώ και λίγες μέρες σε ρυθμούς Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό δεν είναι τυχαίο ένεκα και των τελευταίων ραγδαίων γεγονότων που συνοδεύουν τη «βασίλισσα» εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο Σάββατο (01/06) η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι «λύγισε» την Ντόρτμουντ στον τελικό του UEFA Champions League που έλαβε χώρα στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου, φτάνοντας στην 15η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στα χρονικά.

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα ήρθε νέος λόγος για να σκορπιστεί ο ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών των Μαδριλένων αφού το βράδυ της Δευτέρας (03/06) η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ, σε μια μεταγραφική κίνηση που αποτελεί «βόμβα» όχι μόνο για φέτος αλλά για τα πολλά τελευταία χρόνια.

