Το Freetips247 προτείνει μια τριάδα αγώνων από το αποψινό (1/3) μενού στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

Πρώτη επιλογή, το ματς μεταξύ Φράιμπουργκ και Μπάγερν Μονάχου. Πέντε αγωνιστικές ανομβρίας για την Φράιμπουργκ που δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άουγκσμπουργκ (2-1). Μόνο από Ντόρτμουντ και Στουτγκάρδη ηττήθηκε εντός έδρας η ομάδα του Κρίστιαν Στράιχ. Από την άλλη πλευρά η Μπάγερν Μονάχου έπειτα από τρεις σερί ήττες σε Bundesliga και Champions League επέστρεψε στα «τρίποντα» κόντρα στη Λειψία (2-1), όμως για να συμβεί αυτό έπρεπε ο εξαιρετικός Χάρι Κέιν να σκοράρει στις καθυστερήσεις. Στους 8 οι βαθμοί της διαφοράς σε σχέση με την πρωτοπόρο Μπάγερ Λεβερκούζεν. Από το 2015 σε 7 αναμετρήσεις στην έδρα της Φράιμπουργκ η Μπάγερν είναι αήττητη (0-2-5). Δεν πατάει καλά η Φράιμπουργκ, ενώ και η προϊστορία δείχνει Μπάγερν! Επιλογή μας το διπλό combo με Over 1.5 γκολ.

Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μονακό και την Παρί Σεν Ζερμέν. Καλύτερα εκτός έδρας παρά στο Πριγκιπάτο αποδίδει η Μονακό, έχοντας υποστεί τρεις εντός έδρας ήττες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια όπου δεν έχει κερδίσει (0-1-3). Αντίθετα εκτός έδρας παίζει πιο απελευθερωμένα κάτι που φάνηκε και στην αναμέτρηση με την Λανς (2-3). Από την άλλη πλευρά η Παρί Σεν Ζερμέν έπειτα από τρεις σερί νίκες αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 εντός έδρας με την Ρεν. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε η ομάδα του Λουίς Ενρίκε με αυτογκόλ. Στους 11 οι βαθμοί της διαφοράς της Παρί σε σχέση με την Μπρεστ. Δέκα σερί g/g σε όλες τις διοργανώσεις για την Μονακό. Μπορούν να σκοράρουν και οι δύο. Επιλογή μας το g/g.

Κλείνουμε την τριάδα μας επιλέγοντας το παιχνίδι της Λάτσιο με την Μίλαν. Από εκτός έδρας ήττα με 2-1 από την Φιορεντίνα προέρχεται η Λάτσιο σε ένα ματς όπου μέχρι το 61΄ ήταν μπροστά στο σκορ. Μέσα σε οχτώ λεπτά η ομάδα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο δέχθηκε δύο τέρματα. Στο «Ολίμπικο» φέτος έχει ηττηθεί μόνο από Ίντερ και Μπολόνια. Στον αντίποδα η Μίλαν, δεν νίκησε για τρίτο παιχνίδι σε Serie A και Europa League. Οι «ροσονέρι» στο τελευταίο ματς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Αταλάντα. Αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες με τις δύο ομάδες να δείχνουν ικανές για όλα. Επιλογή μας το G/G, το οποίο είναι κάτι σύνηθες στα εκτός έδρας παιχνίδια της Μίλαν.

Freetips247.com Επιλογές:

21.30 Φράιμπουργκ vs Μπάγερν Μονάχου 2 & Over 1.5 (1.65)

21.45 Λάτσιο vs Μίλαν (G/G) 1.85

22.00 Μονακό vs Παρί Σεν Ζερμέν G/G (1.50)

