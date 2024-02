Εν μέσω των αναταραχών στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που φέρνει το νομοσχέδιο της ίδρυσης των μη κρατικών Πανεπιστημίων είχαμε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Με τον τρόπο αυτόν υλοποιείται μια ακόμα σημαντική διεθνής συνεργασία με πολλαπλά οφέλη, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον διεθνή προσανατολισμό του Ιδρύματος.

Το μνημόνιο συνυπογράφει ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος και η Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Σορβόννης καθηγήτρια Nathalie Drach-Temam. Από το Ε.Κ.Π.Α. το μνημόνιο υπογράφηκε σε ειδική συνάντηση εργασίας στις 12/2/2024 του Πρύτανη με τους εκπροσώπους της διοίκησης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης κ.κ. Sonia Karabina, Vice Dean of the Faculty of Science and Engineering και Bernold Hasenknopf, Professeur de chimie supramoléculaire, Institut Parisien de Chimie Moléculaire, Senior Advisor for European Commitment – President’s Office. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας καθηγήτρια κ. Σοφία Παπαϊωάννου, η Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθηγήτρια κ. Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη, η Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας κ. Ελένη Ευθυμιάδου, η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής καθηγήτρια κ. Έφη Μπάσδρα, η καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας κ. Αθηνά Μπάζου, οι καθηγήτριες του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ.κ. Ελένη Τατσοπούλου, Ευαγγελία Βλάχου και Μαρία Σπυριδοπούλου, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. κ. Άννα Κυπριάδου, η κ. Έφη Παπαναστασίου, από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α. κ. Ριάντα Σακελλαρίου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α. κ. Φωτεινή Φρύδα.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας / ΕΚΠΑ

Στη συνάντηση εργασίας υπήρξε, μεταξύ άλλων, ενημέρωση για την ολοκλήρωση του κοινού γαλλόφωνου Π.Μ.Σ. (Joint Master Degree) μεταξύ της Σορβόννης και του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, εξετάσθηκαν οι δυνατότητες και το πλαίσιο συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. σε διάφορα επίπεδα και, κυρίως, στην έρευνα και την πρακτική άσκηση στο ερευνητικό πεδίο για φοιτητές 6ου έτους, σε θερινά σχολεία και πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+, στην εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε Κλινικές εκτός προγράμματος Erasmus+ και στην ειδίκευση πτυχιούχων μικρής διάρκειας. Επίσης, εξετάσθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στα επιστημονικά αντικείμενα της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Φυσικής, της Χημείας και της Πληροφορικής. Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον της γαλλικής αντιπροσωπείας για εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε ερευνητικά έργα, καθώς και με συνεπιβλέψεις διδακτορικών. Τέλος, έγινε παρουσίαση του προγράμματος International PhDs, χρηματοδοτούμενου από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στο οποίο εντάσσεται πλέον κατά προτεραιότητα το Ε.Κ.Π.Α. μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

Ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος τονίζει σχετικά με τη νέα συνεργασία ότι «To Ε.Κ.Π.Α. προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με ένα από τα σπουδαιότερα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Με αυτή τη συνεργασία θα έχουν τη δυνατότητα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες φοιτητές και φοιτήτριες αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας να εκπαιδευτούν και να εκπονήσουν κοινά ερευνητικά προγράμματα σε ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Το Ε.Κ.Π.Α. πρωτοπορεί και συνεχίζει δυναμικά την πολιτική εξωστρέφειας και διεθνοποίησής του.».