«Τζακ, Ντέιζι και Ρόζι»: Ποια τα πιο δημοφιλή ονόματα που δίνουν οι ιδιοκτήτες στα σκυλιά τους

Αν έχεις επιλέξει να «βαφτίσεις» το σκυλί σου με το όνομα Τζακ, Μπάντι, Ρόζι, Λούνα ή Δίας δεν είσαι ο μόνος. Για την ακρίβεια είσαι ένας ανάμεσα στους πολλούς ιδιοκτήτες που επιλέγουν τα συγκεκριμένα για τον... καλύτερο φίλο του ανθρώπου.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στη Daily Mail, ερευνητές στη Μεγάλη Βρετανία ανακάλυψαν μια «σύνδεση» μεταξύ των ονομάτων κατοικίδιων ζώων και των ονομάτων των μωρών, η οποία θα μπορούσε να υποδηλώνει το πώς οι ιδιοκτήτες βλέπουν πραγματικά τους εαυτούς τους ως «σκυλογονείς». Κάπως έτσι, εντόπισαν τις πιο δημοφιλείς ράτσες και τα πιο συχνά ονόματα καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Ο Lars Andersen, Διευθύνων Σύμβουλος στο mynametags.com, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα, δήλωσε: «Παρακολουθούμε τις τάσεις στα ονόματα των μωρών για πάνω από δύο δεκαετίες, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε διερευνήσει τα ονόματα κατοικίδιων ζώων» εξηγεί και προσθέτει πως «η έρευνά μας δείχνει μια ενδιαφέρουσα τάση με ονόματα που μοιάζουν με ανθρώπους να βρίσκονται στην κορυφή των charts, όπως τα Τζακ, Ντέιζι και Ρόζι», λέει καταλήγοντας.

Λαμπραντόρ Ριτρίβερ

Το πιο συνηθισμένο ανδρικό όνομα: Μπάντι

Το πιο συνηθισμένο γυναικείο όνομα: Ρόζι

«Με πάνω από ένα εκατομμύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα Λαμπραντόρ είναι η αγαπημένη ράτσα του έθνους», ανέφερε η ομάδα. «Γνωστοί για την καλοσυνάτη και κοινωνική τους φύση, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες είναι πιο πιθανό να ονομάσουν τους συντρόφους τους, Μπάντι (σ.σ φιλαράκι στα αγγλικά)», συμπληρώνεται.

«Άλλα κοινά ονόματα για τη ράτσα μπορεί κάλλιστα να έχουν εμπνευστεί από τους ανθρώπινους φίλους των ιδιοκτητών, με τα Ρόζι, Μόλι, Λότι και Άρτσι να κατατάσσονται επίσης σε υψηλές θέσεις».

Κόκερ Σπάνιελ

Το πιο συνηθισμένο ανδρικό όνομα: Μπέιλι

Το πιο συνηθισμένο γυναικείο όνομα: Ντέιζι

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η φιλική και παιχνιδιάρικη ιδιοσυγκρασία των Κόκερ Σπάνιελ αντικατοπτρίζεται στα ονόματά τους. «Ο Μπέιλι και η Ντέιζι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, με τα ονόματα που τελειώνουν σε «Ι» να θεωρούνται συχνά προσιτά και εύχρηστα», είπαν.

«Φαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες κόκερ σπάνιελ είναι επίσης λάτρεις της παρήχησης, με ονόματα που αρχίζουν με το αγγλικό γράμμα «C», όπως τα Κόκο (Coco), Τσέστερ (Chester) και Τσάρλι (Charlie), που είναι επίσης συνηθισμένα.»

Τζακ Ράσελ

Το πιο συνηθισμένο ανδρικό όνομα: Τζακ

Το πιο συνηθισμένο γυναικείο όνομα: Ρόζι

Η ομάδα ανακάλυψε ότι το Τζακ - που προέρχεται απευθείας από το όνομα της ράτσας - είναι το πιο δημοφιλές όνομα για τα αρσενικά της ράτσας, ενώ το Ρόζι είναι το πιο δημοφιλές για τα θηλυκά κουτάβια.

«Ένα από τα αγαπημένα. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες Τζακ Ράσελ προτιμούν σύντομα, κομψά ονόματα, αντανακλώντας το μικρό ανάστημα και την σαφή φύση της ράτσας», ανέφερε η ομάδα.

Γερμανικός Ποιμενικός

Το πιο συνηθισμένο ανδρικό όνομα: Δίας

Το πιο συνηθισμένο γυναικείο όνομα: Λούνα

Αυτή η ράτσα είναι περισσότερο γνωστή για την προστατευτική της φύση και την μεγαλοπρεπή εμφάνισή της. Επομένως, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα ονόματα Δίας και Λούνα κατέλαβαν τις κορυφαίες θέσεις στην ανάλυση.

Το όνομα Νέμπουλα, από τη διαστημική σκόνη που σχηματίζει τα αστέρια, συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα.

Λουκάνικο

Το πιο συνηθισμένο ανδρικό όνομα: Μόντι

Το πιο συνηθισμένο γυναικείο όνομα: Ντέιζι

«Μικρά αλλά δυνατά, οι ιδιοκτήτες των λουκάνικων επιλέγουν παραδοσιακά, διαχρονικά ονόματα όπως Μόντι και Ντέιζι», ανέφεραν οι ερευνητές. «Άλλα αγαπημένα για τα αγαπημένα σκυλιά λουκάνικου περιλαμβάνουν την Μπέλα, τον Άλφι και τον Νόρμαν».