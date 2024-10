Τζέσικα Άλμπα: Εκρηκτικό δίδυμο με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «Maserati: The Brothers»

Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός Τζέσικα 'Αλμπα, είναι η νέα προσθήκη στο καστ της βιογραφικής ταινίας «Maserati: The Brothers» στην οποία πρωταγωνιστεί ο θρυλικός ηθοποιός 'Αντονι Χόπκινς που θα υποδυθεί έναν Ιταλό χρηματοδότη ο οποίος βοηθά τους αδελφούς Maserati. Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο 'Αντι Γκαρσία και ο Μικέλε Μορόνε.

Η νέα παραγωγή σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ, Μπόμπι Μορέσκο, θα εστιάσει στην ιστορία των τριών αδελφών, Αλφιέρι, Ετόρε και Ερνέστο που το 1914, ίδρυσαν τη Maserati σε ένα μικρό γκαράζ της Μπολόνια.

Την παραγωγή θα αναλάβει ο Αντρέα Ιερβολίνο μέσω του νέου κινηματογραφικού και τηλεοπτικού του εγχειρήματος «The Andrea Iervolino Company» ο οποίος είχε τον ίδιο ρόλο και στην ταινία «Lamborghini: The Man Behind the Legend», που επίσης σκηνοθέτησε ο Μορέσκο.

«Η Τζέσικα 'Αλμπα είναι μια καλλιτέχνις με αξιοσημείωτη ευελιξία και παρουσία στην οθόνη. Η ικανότητά της να προσδίδει αυθεντικότητα σε κάθε ρόλο που υποδύεται, προσθέτει μια μοναδική αξία στο «Maserati: The Brothers». Είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία της θα εμπλουτίσει αυτή την ιστορία πάθους, προκλήσεων και ιταλικής καινοτομίας», δήλωσε ο Ιταλός παραγωγός.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στα τέλη του επόμενου μήνα στην Ιταλία.