Τζον Στάμος: Ήρθε στην Ελλάδα και ανακάλυψε ότι ο προπάππους του δολοφονήθηκε

Το γενεαλογικό του δέντρο θέλησε να αναζητήσει ο σταρ του Χόλιγουντ, με ελληνική όμως καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, ( το επίθετο ήταν αρχικά Σταματόπουλος ) Τζον Στάμος και με αφορμή ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «Who do you think you are?», επισκέφθηκε την Ελλάδα.

«Οταν ο πατέρας μου ήταν σε κώμα για περίπου έξι μήνες, πριν πεθάνει, θυμάμαι ότι καθόμουν μαζί του και του κρατούσα το χέρι, κάνοντάς του πολλές ερωτήσεις που δεν μπορούσε να απαντήσει. Ενιωθα ότι ήξερα περισσότερα για την ελληνική μου πλευρά, αλλά αυτό το γεγονός ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ» εξηγεί ο διάσημος ηθοποιός που ανακάλυψε ότι ο παππούς του πατέρα του και προπάππους του Βασίλης Σταματόπουλος, δολοφονήθηκε.

Κάνοντας το γύρο της Αθήνας με ένα ταξί βίωσε ένα περίεργο συναίσθημα: «Το περίεργο είναι ότι κοιτάζω γύρω μου, κοιτάζω πρόσωπα και βλέπω τον μπαμπά μου, βλέπω τον παππού μου. Αισθάνομαι οικεία. Είναι η ενέργεια. Είμαστε τόσο υπερήφανοι Ελληνες στην οικογένειά μου. Γιατί φύγαμε από εδώ;» αναρωτιέται.

Επισκεπτόμενος λοιπόν το ληξιαρχείο της Τρίπολης, πληροφορήθηκε ότι ο παππούς του που γεννήθηκε το 1904, ήταν ορφανός μιας και ο πατέρας του, Βασίλειος, δολοφονήθηκε το 1905 από κάποιον Ιωάννη Κολιόπουλο

«Αυτό είναι συναρπαστικό. Ίσως είχαν κάποια διαφωνία που τους οδήγησε σε αδιέξοδο. Ίσως μάλωναν για τις γυναίκες τους ή για οτιδήποτε άλλο. Και μετά, μπαμ, πυροβολήθηκε ο προπαππούς μου. Και ίσως ήταν εκεί η προγιαγιά μου. Εκείνη την εποχή, η Ελλάδα ήταν γνωστή για τη βία. Γιατί τότε οι Έλληνες έπαιρναν πολύ σοβαρά τη φήμη τους, την τιμή τους» εξηγεί.

«Είναι συναρπαστικό να ανακαλύπτω τι συνέβη στον τύπο που το έκανε και μετά τι συνέβη στην προγιαγιά μου, γιατί έπρεπε να πουλήσει τη φάρμα της. Οι θεοί κλαίνε για την ελληνική τραγική μου ιστορία» δηλώνει ο ηθοποιός που έμαθε ότι η δίκη έγινε 10 χρόνια μετά τη δολοφονία, ενώ ο δράστης είχε εξαφανιστεί.