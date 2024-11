Διαμαντένιο κολιέ-σκάνδαλο: Στο σφυρί το κόσμημα που «έριξε» τη Μαρία Αντουανέτα

Ένα διαμαντένιο κολιέ 300 καρατίων βγήκε στη δημοπρασία στις 11 Νοεμβρίου. Το κόσμημα, που χρονολογείται στο 1776, είναι τόσο πολύτιμο που θεωρείται ότι προκάλεσε σκάνδαλο που συνέβαλε στην πτώση της Μαρίας Αντουανέτας και στη Γαλλική Επανάσταση.

Την προηγούμενη φορά που φορέθηκε ήταν από Βρετανούς αριστοκράτες Εν έτει 1937, το φόρεσε η Λαίδη Μάρτζορι Μάνερς, Μαρκησία του Άνγκλεσι και 16 χρόνια μετά η νύφη της στη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ. Το κολιέ, που μοιάζει με φουλάρι, είναι η ενσάρκωση της χλιδής της γεωργιανής περιόδου. Σύμφωνα με τον Οίκο Σόθμπις, είναι κατασκευασμένο από διαμάντια Γκολκόντα, που είναι από τα τελειότερα και σπανιότερα στον κόσμο. Τώρα βγαίνει στο σφυρί από έναν Ασιάτη συλλέκτη που το έχει στην κατοχή του πάνω από 50 χρόνια.

Με «όνομα βαρύ σαν ιστορία»

Σύμφωνα με την ιστορία, το κολιέ σχετίζεται πιθανότατα με το τέλος της γαλλικής μοναρχίας. Στα 1780, η Μαρία Αντουανέτα βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων, όταν το όνομά της μπλέχτηκε σε μια απίθανη ιστορία.

Η πανούργα κλέφτρα

Ο θρύλος λέει ότι η Ζαν Ντε Λα Μοτ, μια πανούργα ευγενής και κατ’ επάγγελμα κλέφτρα, οργάνωσε μια ολόκληρη σκευωρία για να εξαπατήσει τον Καρδινάλιο Ντε Ροάν, πείθοντάς τον ότι θέλει να αγοράσει το κόσμημα εκ μέρους της Μαρίας Αντουανέτας. Όταν το πήρε στα χέρια της, το πούλησε, με αποτέλεσμα να γίνει ολόκληρη δίκη στην οποία το όνομα της Μαρίας Αντουανέτας σύρθηκε στη λάσπη.

Στο βιβλίο The Ring of Truth: And Other Myths of Sex and Jewelry, ο Γουέντι Ντόνιγκερ αναφέρει πως η κοινή γνώμη πείστηκε ότι η βασίλισσα δωροδοκήθηκε από τον καρδινάλιο και αυτό σε ένα βαθμό οδήγησε στην επανάσταση.

Η τιμή του κοσμήματος - νούμερα που ζαλίζουν

Αν και πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι το κόσμημα αποσυναρμολογήθηκε και πουλήθηκε στη μαύρη αγορά μετά την επανάσταση, ο θρύλος παραμένει ζωντανός και το κόσμημα αναμένεται να πιάσει μεταξύ 1,8 και 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Φυσικά, οι εκτιμητές του οίκου Σόθμπις έχουν εξετάσει την ηλικία, το στιλ και την ποιότητα των διαμαντιών και εγγυώνται για την αυθεντικότητά του. Και παραθέτουν τη θεωρία του Σερ Χένρι Σάννον, ενός ευγενούς που το 1946 είχε γράψει ότι η Κλερ Σάδερλαντ-Λέβενσον-Γκάουερ, Δούκισσα του Σάδερλαντ, φοράει το διαμαντένιο κολιέ της Μαρίας Αντουανέτας ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτού.

Γιατί τόσο «λίγο»

Άλλα κοσμήματα που έχουν συνδεθεί με τη Μαρία Αντουανέτα έχουν πιάσει από 8-42 εκατομμύρια, Στο συγκεκριμένο η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη, πιθανότατα επειδή δεν σώζεται ολόκληρο.