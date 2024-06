Unilever: Νέος CFO ο Νίκος Κουβαράς

Ο Νίκος Κουβαράς, ανέλαβε στις 4 Ιουνίου, καθήκοντα Personal Care East Europe Finance Lead and SEE & SCE Head of Finance. Με πλούσια εμπειρία σε πολυεθνικούς Ομίλους, όπως η Kellogg Company, η Procter & Gamble Hellas και η B.P. Hellas, ο ίδιος έχει διανύσει σημαντική πορεία σε διεθνείς οικονομικούς ρόλους, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με γνώμονα την ισχυρή επιχειρηματική του κρίση και στρατηγική αντίληψη, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Unilever, ενώ η εμπειρία του σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού θα συμβάλλει δυναμικά στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών της εταιρείας. Στο παρελθόν, κατείχε καίριες θέσεις στη Microsoft, μεταξύ των οποίων EMEA CDS Controller, CEE Software Controller και Commercial Controller ενώ πρόσφατα είχε αναλάβει το ρόλο του CFO για τη Νότια Ευρώπη (Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο, Μάλτα και Αδριατική).

Είναι απόφοιτος Οικονομικών από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School.