Βανέσα Παραντί: «Θα ήθελα πολύ να παίξω σε μιούζικαλ, αλλά ποτέ δεν με καλούν»

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, η τραγουδίστρια και ηθοποιός επιστρέφει με το «Le Retour des beaux jours», ένα άλμπουμ που γράφτηκε με τον πολύ αγαπημένο της φίλο Étienne Daho και στο οποίο ερμηνεύει τα τραγούδια με τρόπο διαφορετικό. Η 52χρονη επανενώνεται με το κοινό της και σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα «La Tribune du dimanche» εξομολογείται ότι θα ονειρευόταν να συνδυάσει τα δυο ταλέντα της παίζοντας σε μιούζικαλ.

«Είναι η πρώτη μου αγάπη!», λέει η μητέρα της Λίλι Ρόουζ Ντεπ. «Όταν ήμουν περίπου πέντε χρόνων, ανακάλυψα τη Μέριλιν Μονρόε και ταυτόχρονα το «Singin' in the Rain» εξηγεί. « Δεν ξέρω αν αυτό καθόρισε την κλίση μου, αλλά ακόμα και σήμερα, όταν βλέπω το «Singin' in the Rain», κλαίω από ευτυχία. Οπότε, ναι, θα ήθελα πολύ να παίξω σε ένα μιούζικαλ. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά μιούζικαλ που παίζονται στη χώρα μας, σκέφτομαι ιδιαίτερα το «Partir un jour» με την Ζιλιέτ Αρμανέ, το οποίο λατρεύω. Αλλά ποτέ δεν με καλούν...» παραδέχθηκε.

Και συμπλήρωσε: Ταυτόχρονα, μου αρέσουν τα μιούζικαλ του παρελθόντος, σε κινηματογραφικές κάμερες Technicolor και Panavision. Θα έπρεπε να είμαι υπερπαραγωγική εδώ και χρόνια και να έχω κάνει η ίδια την παραγωγή. Είναι το όνειρο της ζωής μου».

Μιλώντας και για το τραγούδι «Un amour de jeunesse» ( νεανικός έρωτας ) η Βανέσα Παραντί θα αναφερθεί στον σύζυγό της Σαμουέλ Μπενσετρί, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2018. «Είναι ένα τραγούδι για τον εραστή μου, ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από εραστής μου, αφού είναι ο σύζυγός μου. Ναι, είναι ένα τραγούδι για εμάς , για το ότι μεγαλώσαμε 500 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλον και ότι γνωριστήκαμε πολύ αργότερα στη ζωή μας» θα πει για τον έρωτα της ζωής της με τον οποίο συναντήθηκε το 2016 στα γυρίσματα της ταινίας «Σκύλος».

Η Βανέσα Παραντί επιστρέφει και στον κινηματογράφο, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Ζερόμ Κομαντέρ, «T'as pas changé», που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 5 Νοεμβρίου.