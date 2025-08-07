Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Στη συναυλία του με... πατερίτσα

Τα «Χαιρετίσματά» του έστειλε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Τετάρτης 6 Ιουλίου στο δημοτικό στάδιο του Ναυπλίου με το κοινό όλων των ηλικιών να τον χειροκροτεί ασταμάτητα.

Με χιούμορ

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίστηκε με πατερίτσα, αφού πριν από μερικές μέρες είχε πέσει σε συναυλία του στο πλαίσιο του 44oυ River Party στο Νεστόριο Καστοριάς. Ο αιώνιος έφηβος της ελληνικής ροκ σκηνής, όχι μόνο δεν ανέβαλε καμία από τις επόμενες εμφανίσεις του, αλλά ήταν πιο κεφάτος, δυναμικός και επικοινωνιακός από ποτέ! Ανέβηκε λοιπόν στη σκηνή με την πατερίτσα, άρχισε να αυτοσαρκάζεται, την άφησε στην άκρη και στη συνέχεια ξεκίνησε το πρόγραμμά του…

φωτογραφία NDP

Πολιτικό μήνυμα

Για περίπου δύο ώρες ο Παπακωνσταντίνου έδινε τον καλύτερό του εαυτό και το κοινό από κάτω τον αποθέωνε σιγοτραγουδώντας μαζί του τις μεγάλες επιτυχίες που τον έχουν κάνει να ξεχωρίσει στο καλλιτεχνικό στερέωμα όλα αυτά τα χρόνια.

Μάλιστα λίγο πριν από το φινάλε της βραδιάς ο τραγουδιστής θέλησε να περάσει το δικό του μήνυμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, αφού πάντα έχει δημόσιο πολιτικό λόγο και δεν μασά τα λόγια του.

Στο τέλος της συναυλίας σήκωσε ψηλά την πατερίτσα και ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό που δεν σταματούσε να τον αποθεώνει με ένα ασταμάτητο χειροκρότημα…